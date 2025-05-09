США та РФ ведуть перемовини про відновлення поставок російського газу до Європи - ЗМІ

США та Росія ведуть перемовини про можливе відновлення постачання російського газу до Європи, яке було суттєво скорочене після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Відновлення постачання газу допоможе миру

За словами співрозмовників агенства, у США переконані, що визначення нової ролі Росії на європейському газовому ринку може допомогти укласти мирну угоду, а участь Вашингтона у відновленні продажів газу може допомогти Москві побороти в політичний опір у більшій частині Європи. У

Росія висловила готовність відновити експорт, причому "Газпром" розглядає можливість короткострокових контрактів і знижок для повернення європейських клієнтів.

Крім того, на переговорах обговорюється питання про те, чи могли б американські інвестори придбати частку у трубопроводі "Північний потік" або в самому "Газпромі". Американські фірми також можуть виступати покупцями, купуючи газ у "Газпрому" та постачаючи його до Європи.

РФ забезпечує 19% газового попиту Європи

Reuters пише, що ЄС загалом проти відновлення поставок російського газу, також є численні судові справи, пов'язані з порушенням контрактів.

Наразі РФ забезпечує 19% газового попиту Європи, порівняно з 40% до повномасштабного вторгнення. В основному експорт до Європи йде через трубопровід "Турецький потік".

Серед країн, які досі купують російський газ, Угорщина та Словаччина. Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія отримують скраплений газ від російської компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

Європейська комісія планує заборонити нові угоди щодо російського газу до 2025 року та припинити чинні до 2027 року, стикаючись із протидією цього рішення з боку таких країн, як Угорщина та Словаччина.

Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що європейські компанії почали обговорювати можливість відновлення імпорту газу з Росії через нові геополітичні виклики.