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США и Россия ведут переговоры о сотрудничестве в Арктике: что планируют

Арктика
Фото: Freepik

США и Россия обсуждают сотрудничество в освоении природных ресурсов и разведке торговых путей Арктики, поскольку имеют общие интересы в этой сфере.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что американские и российские чиновники определили Арктику потенциальной сферой экономического сотрудничества. Это часть более широкого потепления отношений, которое президент Дональд Трамп стремится достичь в отношениях с Москвой.

По словам источников агентства, пожелавших остаться анонимными из-за закрытого характера переговоров, в дискуссиях обсуждали разведку природных ресурсов и торговых маршрутов.

Один из собеседников Bloomberg сообщил, что США также рассматривают сотрудничество в области разведки энергетических ресурсов как одну из стратегических целей.

Эта тема возникла на фоне активных усилий Трампа по завершению войны в Украине, включая прямые переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

Один из собеседников Bloomberg подчеркнул, что Вашингтон рассматривает арктическое сотрудничество как возможный способ посеять разногласия между Москвой и Пекином, однако выразил сомнения в успехе этой стратегии, учитывая, насколько теснее стали отношения между Россией и Китаем за последние годы, особенно после объявления их "партнер".

Глава российского государственного фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после американо-российских переговоров в Саудовской Аравии в этом месяце заявил, что сотрудничество по энергетическим проектам в Арктике было среди обсуждавшихся "конкретных сфер взаимодействия".

Во времена администрации Джо Байдена США стремились расширить свое военное присутствие и систему наблюдения в Арктике в ответ на растущее сближение Москвы и Пекина.

В конце прошлого года Пентагон обнародовал новую Арктическую стратегию, освещающую риск сближения Китая и России в регионе.

За последние годы Китай все больше сосредотачивается на Арктике, объявив себя в 2018 году "почти арктическим государством" и развивая в регионе интересы в сферах рыболовства, энергетики и транспорта.

Потенциальные новые торговые маршруты играют ключевую роль в китайской стратегии, предусматривающей создание "Полярного шелкового пути", соединяющего Восточную Азию, Западную Европу и Северную Америку.

Заметим, Арктика, окруженная Россией и семью членами НАТО – США, Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией – в последние годы привлекает все большее внимание, поскольку таяние льдов из-за изменения климата открывает судоходные пути и возможность разведки энергетических и минеральных ресурсов.

Ранее также сообщалось, что Россия предложила представителям Трампа добычу редкоземельных металлов на оккупированных территориях Украины.

Автор:
Светлана Манько