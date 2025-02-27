США та Росія ведуть переговори щодо співпраці в Арктиці: що планують

США та Росія обговорюють співпрацю в освоєнні природних ресурсів і розвідці торговельних шляхів Арктики, оскільки мають спільні інтереси у цій сфері.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що американські та російські чиновники визначили Арктику як потенційну сферу економічної співпраці. Це є частиною ширшого потепління відносин, яке президент Дональд Трамп прагне досягти у відносинах із Москвою.

За словами джерел агенства, які побажали залишитися анонімними через закритий характер переговорів, у дискусіях обговорювали розвідування природних ресурсів та торговельних маршрутів.

Один із співрозмовників Bloomberg повідомив, що США також розглядають співпрацю в галузі розвідування енергетичних ресурсів, як одну зі стратегічних цілей.

Ця тема виникла на тлі активних зусиль Трампа щодо завершення війни в Україні, включно з прямими переговорами з лідером РФ Володимиром Путіним.

Один зі співрозмовників Bloomberg наголосив, що Вашингтон розглядає арктичну співпрацю як можливий спосіб посіяти розбіжності між Москвою та Пекіном, проте висловив сумніви щодо успіху цієї стратегії, враховуючи, наскільки тіснішими стали відносини між Росією та Китаєм за останні роки, особливо після оголошення їхнього "партнерства без обмежень" із початком війни в Україні.

Голова російського державного фонду прямих інвестицій Кірілл Дмітрієв після американо-російських переговорів у Саудівській Аравії цього місяця заявив, що співпраця щодо енергетичних проєктів в Арктиці була серед "конкретних сфер взаємодії", які обговорювалися.

За часів адміністрації Джо Байдена США прагнули розширити свою військову присутність та систему спостереження в Арктиці у відповідь на "зростаюче зближення" Москви та Пекіна.

Наприкінці минулого року Пентагон оприлюднив нову Арктичну стратегію, у якій висвітлюється ризик зближення Китаю та Росії в регіоні.

За останні роки Китай все більше зосереджується на Арктиці, оголосивши себе у 2018 році "майже-арктичною державою" та розвиваючи у регіоні інтереси у сферах рибальства, енергетики та транспорту.

Потенційні нові торгові маршрути відіграють ключову роль у китайській стратегії, яка передбачає створення "Полярного шовкового шляху", що з'єднає Східну Азію, Західну Європу та Північну Америку.

Зауважимо, Арктика, оточена Росією та сімома членами НАТО — США, Канадою, Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією — останніми роками привертає все більшу увагу, оскільки танення льодів через зміну клімату відкриває судноплавні шляхи та можливість розвідки енергетичних та мінеральних ресурсів.

Раніше також повідомлялося, що Росія запропонувала представникам Трампа видобуток рідкісноземельних металів на окупованих територіях України.