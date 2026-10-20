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США отложили новые таможенные правила, а ЕС готовит пошлины на посылки: что ждет украинских экспортеров

посылки, женщина, автомобиль
Новые правила для посылок в ЕС могут заработать с 1 ноября / Freepik

Европейский Союз может ввести плату €2 за таможенную обработку каждой посылки с 1 ноября 2026 года. Также планируется изменить требования к оформлению международных отправлений. В Укрпочте заявили, что готовятся к возможным нововведениям и планируют автоматически взимать плату, если ее введение утвердят. В то же время США перенесли введение новых таможенных правил с 22 октября 2026 года на 20 января 2027-го.

Как пишет Dilo, об этом информирует глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Как могут измениться правила отправки посылок в ЕС

Одно из возможных нововведений – плата в размере €2 за таможенную обработку каждой посылки. В "Укрпочте" заявили, что в случае утверждения этого решения будут взиматься плата автоматически, чтобы получателям не приходилось совершать дополнительные платежи самостоятельно.

Также могут измениться требования к оформлению международных отправлений. В личном кабинете "Укрпочты" планируют ввести три идентификатора товаров:

  • M-PID – номер товара на маркетплейсе или уникальный идентификатор с сайта продавца. Его указание будет обязательным.
  • NS-PID – внутренний артикул товара производителя. Также обязателен.
  • S-PID – международный стандартизированный штрихкод товара из документов производителя. Его нужно будет указывать при наличии.

В компании отметили, что подготовились к возможному внедрению новых правил и планируют обеспечить поддержку клиентов при оформлении отправок.

США отложили новые таможенные правила до января 2027 года

В то же время, для украинских экспортеров, отправляющих товары в США, изменения отсрочили. По информации, приведенной руководителем "Укрпочты", введение новых таможенных правил перенесено с 22 октября 2026 года на 20 января 2027-го.

Это позволит украинским продавцам работать по действующим правилам в течение праздничного сезона продаж.

Кроме того, Укрпочта планирует запустить тестовый режим проверки оформления посылок в США. При создании отправки в личном кабинете система будет подсказывать, будет ли посылка отвечать требованиям после 20 января 2027 года и что нужно изменить для ее отправки.

О начале тестирования компания сообщит отдельно.

В настоящее время изменения в ЕС остаются возможными, а окончательное решение ожидается после голосования 22 октября.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о налогообложении товаров, приобретенных через иностранные онлайн-маркетплейсы. Документ предусматривает начисление НДС вне зависимости от стоимости покупки.

Автор:
Ольга Опенько

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