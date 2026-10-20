США відклали нові митні правила, а ЄС готує мито на посилки: що чекає українських експортерів

Європейський Союз може запровадити плату €2 за митну обробку кожної посилки з 1 листопада 2026 року. Також планують змінити вимоги до оформлення міжнародних відправлень. В “Укрпошті” заявили, що готуються до можливих нововведень і планують автоматично стягувати плату, якщо її запровадження затвердять. Водночас США перенесли впровадження нових митних правил із 22 жовтня 2026 року на 20 січня 2027-го.

Як пише Dilo, про це інформує очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Як можуть змінитися правила відправлення посилок до ЄС

Одне з можливих нововведень - плата в розмірі €2 за митну обробку кожної посилки. В "Укрпошті" заявили, що в разі затвердження цього рішення стягуватимуть плату автоматично, щоб одержувачам не доводилося здійснювати додаткові платежі самостійно.

Також можуть змінитися вимоги до оформлення міжнародних відправлень. В особистому кабінеті "Укрпошти" планують запровадити три ідентифікатори товарів:

M-PID - номер товару на маркетплейсі або унікальний ідентифікатор із сайту продавця. Його зазначення буде обов’язковим.

NS-PID - внутрішній артикул товару виробника. Також обов’язковий.

S-PID - міжнародний стандартизований штрихкод товару з документів виробника. Його потрібно буде вказувати за наявності.

У компанії зазначили, що підготувалися до можливого запровадження нових правил і планують забезпечити підтримку клієнтів під час оформлення відправлень.

США відклали нові митні правила до січня 2027 року

Водночас для українських експортерів, які відправляють товари до США, зміни відтермінували. За інформацією, наведеною керівником "Укрпошти", запровадження нових митних правил перенесли з 22 жовтня 2026 року на 20 січня 2027-го.

Це дасть українським продавцям змогу працювати за чинними правилами протягом святкового сезону продажів.

Крім того, "Укрпошта" планує запустити тестовий режим перевірки оформлення посилок до США. Під час створення відправлення в особистому кабінеті система підказуватиме, чи відповідатиме посилка вимогам після 20 січня 2027 року та що потрібно змінити для її відправлення.

Про початок тестування компанія повідомить окремо.

Наразі зміни щодо ЄС залишаються можливими, а остаточне рішення очікується після голосування 22 жовтня.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-маркетплейси. Документ передбачає нарахування ПДВ незалежно від вартості покупки.