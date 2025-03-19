США приостанавливают работы по противодействию российским диверсиям, дезинформации и кибератакам — СМИ

Несколько агентств национальной безопасности США приостановили работу над скоординированными усилиями по противодействию российским диверсиям, дезинформации и кибератакам, ослабив таким образом давление на Москву, несмотря на предупреждение американской и иностранных разведок.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в 2024 году команда предыдущего президента США Джо Байдена по национальной безопасности создала несколько рабочих групп по мониторингу действий РФ на фоне предупреждений американской разведки о том, что Россия развернула "гибридную войну" против западных стран.

Работой в этом направлении занимались не менее семи агентств, сотрудничающих с европейскими союзниками, рассказали изданию семь бывших чиновников, участвовавших в рабочих группах. Ими руководил президентский Совет по национальной безопасности (РНБ).

По словам источников Reuters, команда Байдена перед инаугурацией Дональда Трампа проинформировала его администрацию об этих усилиях и призвала их продолжать мониторинг действий России. Но после вступления Трампа в должность президента США значительная часть работы остановилась, утверждают источники агентства.

В частности, по словам действующих и бывших чиновников, перестали проводить ранее регулярные встречи между СНБ и европейскими чиновниками, совет перестал координировать работу американских ведомств, включая ФБР, Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент США.

Журналистам Reuters не удалось выяснить, распорядился ли Трамп прекратить работу по мониторингу и борьбе с российскими диверсиями и кампаниями дезинформации, действуют ли агентства независимо от Белого дома. Некоторые чиновники, участвовавшие в рабочих группах, обеспокоены тем, что администрация Трампа не уделяет приоритетному вниманию работы в этом направлении, несмотря на предупреждение разведки.

Представитель СНБ Брайан Хьюз заявил Reuters, что совет координирует свою работу "с соответствующими ведомствами для оценки и предотвращения угроз, представляющих опасность для американцев".

Высокопоставленный американский чиновник в НАТО сообщил, что США все еще координируют свои действия с союзниками по этому вопросу, но отказался предоставить более подробную информацию.

Ранее в США приостановили проведение и планирование наступательных киберопераций против России из-за того, что новая администрация Белого дома пытается "перезагрузить отношения с Россией".

Некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что пауза в наступательных действиях сделает США более уязвимыми к потенциальным кибератакам со стороны Кремля, ведь у России есть мощная группа хакеров, способных нарушить работу критической инфраструктуры США и получить конфиденциальную информацию.