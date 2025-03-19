США призупиняють роботи з протидії російським диверсіям, дезінформації та кібератакам - ЗМІ

Декілька агентств національної безпеки США призупинили роботу над скоординованими зусиллями щодо протидії російським диверсіям, дезінформації та кібератакам, послабивши таким чином тиск на Москву попри попередження американської та іноземних розвідок

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Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у 2024 році команда попереднього президента США Джо Байдена з національної безпеки створила кілька робочих груп для моніторингу дій РФ на тлі попереджень американської розвідки про те, що Росія розгорнула "гібридну війну" проти західних країн.

Роботою в цьому напрямку займалися не менше семи агентств, які співпрацюють з європейськими союзниками, розповіли виданню сім колишніх чиновників, які брали участь у робочих групах. Ними керувала президентська Рада з національної безпеки (РНБ).

За словами джерел Reuters, команда Байдена перед інавгурацією Дональда Трампа проінформувала його адміністрацію про ці зусилля та закликала їх продовжувати моніторинг за діями Росії. Але після вступу Трампа на посаду президента США значна частина роботи зупинилася, стверджують джерела агентства.

Зокрема, за словами чинних та колишніх чиновників, перестали проводити раніше регулярні зустрічі між РНБ та європейськими чиновниками, рада припинила координувати роботу американських відомств, включаючи ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки та Держдепартамент США.

Журналістам Reuters не вдалося з'ясувати, чи розпорядився Трамп припинити роботу з моніторингу та боротьби з російськими диверсіями та кампаніями дезінформації, чи агентства діють незалежно від Білого дому. Деякі чиновники, які брали участь у робочих групах, стурбовані тим, що адміністрація Трампа не приділяє пріоритетної уваги роботі в цьому напрямку, незважаючи на попередження розвідки.

Представник РНБ Браян Х'юз заявив Reuters, що рада координує свою роботу "з відповідними відомствами для оцінки та запобігання загрозам, що становлять небезпеку для американців".

Високопоставлений американський чиновник у НАТО повідомив, що США все ще координують свої дії із союзниками з цього питання, але відмовився надати більш детальну інформацію.

Раніше в США призупинили проведення та планування наступальних кібероперацій проти Росії через те, що нова адміністрація Білого дому намагається "перезавантажити відносини із Росією.

Деякі американські чиновники занепокоєні тим, що пауза в наступальних діях зробить США більш вразливими до потенційних кібератак з боку Кремля, адже Росія має потужну групу хакерів, які здатні порушити роботу критичної інфраструктури США та отримати конфіденційну інформацію.