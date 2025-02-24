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США в Генассамблее ООН призывают Украину отозвать резолюцию в пользу собственной: результаты голосования

США в Генассамблее ООН призывают Украину отозвать резолюцию в пользу собственной: результаты голосования
США призывают Генассамблею немедленно рассмотреть их собственную резолюцию

Соединенные Штаты Америки заявили, что не могут поддержать украинскую резолюцию по деэскалации войны, ссылаясь на необходимость скорейшего достижения мира между Украиной и Россией.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Во время заседания Генеральной ассамблеи ООН представитель США объяснила позицию своей страны, подчеркнув, что мир возможен, и именно поэтому Вашингтон выступает против украинской инициативы.

"Резолюция сосредоточена на одной простой идее – прекращении войны. Путь к миру возможен. Господин президент, именно поэтому Соединенные Штаты выступили против выдвижения другой резолюции, и поэтому мы не можем поддержать резолюцию Украины, и мы призываем ее отозвать в пользу решительного заявления, которое обязывает нас прекратить".

Она также отметила, что США призывают Генассамблею немедленно рассмотреть их резолюцию после завершения обсуждения украинского документа.

Что известно о резолюции США

Как пишет Reuters, американская резолюция позиционируется как "прогнозная" и направлена на создание "реального импульса" для международного мира и безопасности. В документе отмечается, что страны должны голосовать против любых других резолюций или поправок, представленных на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, кроме этой.

В то же время инициатива США вызывает напряжение, ведь она противоречит интересам Украины и Европейского Союза, которые в последний месяц вели переговоры по собственной резолюции. Украинский вариант повторяет требование ООН к России о немедленном выводе войск и прекращении боевых действий, в то время как американский текст таких положений не содержит.

Вместо этого США в своем проекте выражают сожаление из-за гибели людей в "российско-украинском конфликте" и подчеркивают необходимость скорейшего прекращения боевых действий и достижения крепкого мира.

В то же время Великобритания и 24 страны Европейского Союза внесли свои поправки в американский проект резолюции, уточняющий суть конфликта. В частности, они предлагают четко назвать войну в Украине "полномасштабным вторжением Российской Федерации", а не "конфликтом", призвать к поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также требовать "справедливого, крепкого и всеобъемлющего мира" в соответствии с Уставом ООН.

Как голосовала ГА ООН

Впоследствии стало известно, что Генассамблея ООН поддержала резолюцию, инициированную странами Европы и Украиной с осуждением российской агрессии.

Фото 2 — США в Генассамблее ООН призывают Украину отозвать резолюцию в пользу собственной: результаты голосования

За проголосовали 93 страны. США и РФ проголосовали против, а Китай воздержался. В ходе заседания США публично выступили против принятия этой резолюции.

Также на голосование выносился проект резолюции ГА ООН по деэскалации ситуации в Украине от США. В него были внесены три поправки. Его поддержали 93 страны-члена ООН, как и резолюцию, внесенную Украиной. Против проголосовали восемь стран, включая РФ и Беларусь. 73 страны воздержались, включая Украину и США.

Автор:
Татьяна Гойденко