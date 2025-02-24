США в Генассамблее ООН призывают Украину отозвать резолюцию в пользу собственной: результаты голосования

Соединенные Штаты Америки заявили, что не могут поддержать украинскую резолюцию по деэскалации войны, ссылаясь на необходимость скорейшего достижения мира между Украиной и Россией.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Во время заседания Генеральной ассамблеи ООН представитель США объяснила позицию своей страны, подчеркнув, что мир возможен, и именно поэтому Вашингтон выступает против украинской инициативы.

"Резолюция сосредоточена на одной простой идее – прекращении войны. Путь к миру возможен. Господин президент, именно поэтому Соединенные Штаты выступили против выдвижения другой резолюции, и поэтому мы не можем поддержать резолюцию Украины, и мы призываем ее отозвать в пользу решительного заявления, которое обязывает нас прекратить".

Она также отметила, что США призывают Генассамблею немедленно рассмотреть их резолюцию после завершения обсуждения украинского документа.

Что известно о резолюции США

Как пишет Reuters, американская резолюция позиционируется как "прогнозная" и направлена на создание "реального импульса" для международного мира и безопасности. В документе отмечается, что страны должны голосовать против любых других резолюций или поправок, представленных на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник, кроме этой.

В то же время инициатива США вызывает напряжение, ведь она противоречит интересам Украины и Европейского Союза, которые в последний месяц вели переговоры по собственной резолюции. Украинский вариант повторяет требование ООН к России о немедленном выводе войск и прекращении боевых действий, в то время как американский текст таких положений не содержит.

Вместо этого США в своем проекте выражают сожаление из-за гибели людей в "российско-украинском конфликте" и подчеркивают необходимость скорейшего прекращения боевых действий и достижения крепкого мира.

В то же время Великобритания и 24 страны Европейского Союза внесли свои поправки в американский проект резолюции, уточняющий суть конфликта. В частности, они предлагают четко назвать войну в Украине "полномасштабным вторжением Российской Федерации", а не "конфликтом", призвать к поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также требовать "справедливого, крепкого и всеобъемлющего мира" в соответствии с Уставом ООН.

Как голосовала ГА ООН

Впоследствии стало известно, что Генассамблея ООН поддержала резолюцию, инициированную странами Европы и Украиной с осуждением российской агрессии.

За проголосовали 93 страны. США и РФ проголосовали против, а Китай воздержался. В ходе заседания США публично выступили против принятия этой резолюции.

Также на голосование выносился проект резолюции ГА ООН по деэскалации ситуации в Украине от США. В него были внесены три поправки. Его поддержали 93 страны-члена ООН, как и резолюцию, внесенную Украиной. Против проголосовали восемь стран, включая РФ и Беларусь. 73 страны воздержались, включая Украину и США.