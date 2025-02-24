США у Генасамблії ООН закликають Україну відкликати резолюцію на користь власної

Сполучені Штати Америки заявили, що не можуть підтримати українську резолюцію щодо деескалації війни, посилаючись на необхідність якнайшвидшого досягнення миру між Україною та Росією.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Під час засідання Генеральної асамблеї ООН представниця США пояснила позицію своєї країни, наголосивши, що мир можливий, і саме тому Вашингтон виступає проти української ініціативи.

"Резолюція зосереджена на одній простій ідеї – припиненні війни. Шлях до миру можливий. Пане президенте, саме тому Сполучені Штати виступили проти висунення іншої резолюції, і тому ми не можемо підтримати резолюцію України, і ми закликаємо її відкликати на користь рішучої заяви, яка зобов’язує нас припинити війну та працювати над тривалим миром", – заявила американська представниця.

Вона також зазначила, що США закликають Генасамблею негайно розглянути їхню власну резолюцію після завершення обговорення українського документа.

Що відомо про резолюцію США

Як пише Reuters, американська резолюція позиціонується як "прогнозна" та спрямована на створення "реального імпульсу" для міжнародного миру та безпеки. У документі зазначається, що країни мають голосувати проти будь-яких інших резолюцій чи поправок, представлених під час засідання Генеральної Асамблеї ООН у понеділок, окрім цієї.

Водночас ініціатива США викликає напругу, адже вона суперечить інтересам України та Європейського Союзу, які останній місяць вели переговори щодо власної резолюції. Український варіант повторює вимогу ООН до Росії про негайне виведення військ та припинення бойових дій, тоді як американський текст таких положень не містить.

Замість цього США у своєму проекті висловлюють жаль через загибель людей у "російсько-українському конфлікті" та наголошують на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій і досягнення міцного миру.

Водночас Велика Британія та 24 країни Європейського Союзу внесли свої поправки до американського проекту резолюції, які уточнюють суть конфлікту. Зокрема, вони пропонують чітко назвати війну в Україні "повномасштабним вторгненням Російської Федерації", а не "конфліктом" , закликати до підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також вимагати "справедливого, міцного та всеосяжного миру" відповідно до Статуту ООН.