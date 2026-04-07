Стартовали выплаты кэшбека за февраль: средства получат почти 4,5 млн украинцев
С 7 апреля начинается зачисление кэшбека за февраль на карты пользователей. Выплаты получат более 4,46 млн участников программы "Национальный кэшбек". Вместе с февральской выплатой часть пользователей получит кэшбек и за январь, который нуждался в дополнительной обработке во взаимодействии с банками.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Ставки кэшбека
Кэшбек за февраль начислялся еще по фиксированной ставке в 10%, а уже с 1 марта программа работает по обновленной дифференцированной модели. Она предполагает два уровня начислений:
- 15% – на товары украинского производства в категориях с высокой долей импорта: косметика и средства гигиены, бытовая химия, товары для дома, ремонта и строительства, для животных, канцелярия, одежда, обувь, а также твердые и мягкие сыры, отдельные виды макаронных изделий и круп;
- 5% — в сегментах, где украинские производители уже имеют сильные позиции: сладости, безалкогольные напитки, аптечные товары, товары для сада и огорода, снеки, консервированные и замороженные продукты, овощи и фрукты, рыба и морепродукты, растительное масло, мясо, молочные продукты (кроме твердых и твердых).
В рамках программы "Национального кэшбека" действует программа кэшбека на топливо почти на 190 сетях АЗС. Этой возможностью уже воспользовались 1,3 млн. граждан. Размер компенсации составляет:
- 15% на дизельное топливо;
- 10% на бензин;
5% на автогаз.
Как принять участие в программе?
Для участия в программе необходимо выполнить следующие действия: открыть карту для выплат в банке-партнере; определить карты для оплаты и предоставить банку разрешение на передачу данных о транзакциях; выбрать карту "Национальный кэшбек" в разделе "Сервисы" приложения "Действие".
Кешбек начисляется только за безналичные расчеты. Эти средства не облагаются налогом, не влияют на назначение субсидий и не подлежат снятию наличными. Вырученные деньги можно потратить на:
- оплату коммунальных или почтовых услуг;
- приобретение украинских продуктов, медицинских изделий и лекарств;
- покупку книг;
- благотворительные взносы в поддержку ВСУ.
Продукты украинского производства за эти средства доступны более чем в 20 торговых сетях.
Ранее сообщалось, что программа "Национальный Кэшбэк" не прекратит работу автоматически 30 июня. Ее функционирование будет продолжаться и дальше.