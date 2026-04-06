"Кэшбеком на горючее" уже воспользовались 1,3 млн украинцев

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что программой "Кэшбек на горючее" уже воспользовались 1,3 млн украинцев

Как пишет Delo.ua, об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Свириденко напомнила, что в рамках этой программы украинцы получают компенсацию:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

"По текущим ценам это позволяет сэкономить от 2 на литре автогаза и от 11 грн на дизеле. В общем - до 1000 грн кэшбека в месяц", - отметила премьер.

Она добавила, что полученную компенсацию можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги или задонатиты в поддержку сил обороны Украины. Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.

"В общей сложности программой "Национальный кэшбек" активно пользуются 4,4 млн украинцев. С момента запуска кэшбека на топливо открыто более 200 тысяч новых счетов "Национального кэшбека", - резюмировала Свириденко.

Кешбек на горючее

В Украине с 20 марта 2026 года начата программа "Национальный кэшбек" на горючее. Это временное решение для поддержки граждан в период смены цен на энергорынках, которое будет действовать до 1 мая этого года.

Следует отметить, что государственный бюджет на 2026 год не предусматривает прямых расходов на программу "Национальный кэшбек". Ее финансирование осуществляется на основании отдельных решений правительства из резервного фонда бюджета. По правительственным расчетам, финансирование программы может составить от 4 до 6 млрд. грн.

Вместе с тем заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк оценил возможные расходы на госпрограмму по компенсации стоимости горючего до мая в пределах 10,5 млрд грн. Железняк подсчитал, что ежемесячно в Украине в среднем потребляют около 300 млн. литров дизельного топлива, 222 млн. литров бензина и 150 млн. литров автогаза. Соответственно, на финансирование программы кэшбека на топливо из государственного бюджета понадобится около 5,26 млрд грн ежемесячно.