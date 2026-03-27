Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,00

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кэшбэк на горючее увеличил долю безналичных оплат на АЗС на 12%

Безналичные расчеты на АЗС выросли на 12% благодаря кэшбеку / Depositphotos

В Украине доля безналичных расчетов в сетях автозаправочных комплексов выросла на 12% благодаря внедрению программы "Кэшбэк на горючее".

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время "Часа вопросов" к правительству.

По его словам, программа оказывает не только социальный эффект, но и способствует детенизации экономики, поскольку стимулирует переход на безналичные расчеты.

Ежедневно украинцам в рамках программы насчитывается около 20 млн. грн кэшбека за покупку горючего. В то же время министр подчеркнул, что инициатива финансируется в рамках действующих бюджетных программ, и в дополнительном финансировании не нуждается.

Правительство также опровергает распространенное утверждение, что программой пользуются преимущественно владельцы дорогих автомобилей. По словам Соболева, механизм адресный и предусматривает ограничение — не более 1 тыс. грн кэшбека на одного пользователя в месяц.

Программа "Кешбек на горючее" действует с 20 марта по 1 мая 2026 года. Для пользователей "Национального Кэшбека" начисление происходит автоматически при оплате картой. Другие граждане могут присоединиться, открыв карту в банке-партнере и выбрав ее для выплат в приложении "Дія".

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств, продуктов украинского производства, книг, почтовых услуг или направить в поддержку Вооруженных сил Украины.

Программу ввели в качестве инструмента поддержки населения на фоне роста цен на топливо, которое началось в марте.

Напомним, в Украина с 20 марта 2026 года начата программу "Национальный кэшбек" на горючее. Это временное решение для поддержки граждан в период смены цен на энергорынках, которое будет действовать до 1 мая этого года.

Автор:
Татьяна Гойденко