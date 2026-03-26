Сколько украинцев воспользуются кэшбеком на горючее до 1 мая: расчет Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства обнародовало расчеты по новой программе государственной поддержки автомобилистов "Национальный кэшбек" на горючее. По прогнозам ведомства, воспользоваться инструментом частичного возврата средств за горючее смогут около 3 млн граждан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов в интервью "Укринформу".

"Ориентировочно расчет производили с максимальной суммы кэшбека на человека – 1000 грн, а также прогнозируемого количества людей, которые воспользуются кэшбеком на горючее, – это примерно 3 млн украинцев", - пояснил замминистра Виталий Киндратов.

Финансовый ресурс для выплат привлечен через перераспределение бюджетных средств в рамках программ поддержки Минэкономики.

Условия участия и лимиты

Программа не предусматривает ограничений по марке, модели или техническим характеристикам автомобилей. Единственным регуляторным инструментом является установленный лимит выплаты, который не может превышать 1000 грн. в месяц для одного человека. Такой подход введен для того, чтобы владельцы транспортных средств с разным уровнем потребления горючего имели равные условия получения государственной помощи.

Влияние на рынок

По словам Кондратива, введение механизма кэшбека не изменит структуру цен на автозаправочных станциях. Поскольку компенсация начисляется уже после фактического покупки, она не стимулирует искусственное увеличение потребления горючего. Программа работает как инструмент социальной поддержки, что отчасти уменьшает расходы населения без вмешательства в рыночные процессы ценообразования или создания ажиотажного спроса.

Напомним, в Украине с 20 марта 2026 года начата программа "Национальный кэшбек" на горючее. Это временное решение для поддержки граждан в период смены цен на энергорынках, которое будет действовать до 1 мая этого года.