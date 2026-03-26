Скільки українців скористаються кешбеком на пальне до першого травня: розрахунок Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оприлюднило розрахунки щодо нової програми державної підтримки автомобілістів “Національний кешбек” на пальне. За прогнозами відомства, скористатися інструментом часткового повернення коштів за пальне зможуть близько 3 млн громадян.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Орієнтовно розрахунок робили з максимальної суми кешбеку на людину - 1000 грн, а також прогнозованої кількості людей, які скористаються кешбеком на пальне, - це приблизно 3 млн українців ", — пояснив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Фінансовий ресурс для виплат залучено через перерозподіл бюджетних коштів у межах програм підтримки Мінекономіки.

Умови участі та ліміти

Програма не передбачає обмежень щодо марки, моделі чи технічних характеристик автомобілів. Єдиним регуляторним інструментом є встановлений ліміт виплати, який не може перевищувати 1000 грн на місяць для однієї особи. Такий підхід запроваджено для того, щоб власники транспортних засобів із різним рівнем споживання пального мали рівні умови отримання державної допомоги.

Вплив на ринок

За словами Кіндратіва, запровадження механізму кешбеку не змінить структуру цін на автозаправних станціях. Оскільки компенсація нараховується вже після фактичного здійснення покупки, вона не стимулює штучне збільшення споживання пального. Програма працює як інструмент соціальної підтримки, що частково зменшує витрати населення без втручання в ринкові процеси ціноутворення або створення ажіотажного попиту.

Нагадаємо, в Україні з 20 березня 2026 року розпочато програму "Національний кешбек" на пальне. Це тимчасове рішення для підтримки громадян у період зміни цін на енергоринках, яке діятиме до 1 травня цього року.