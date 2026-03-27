Кешбек на пальне збільшив частку безготівкових оплат на АЗС на 12%

В Україні частка безготівкових розрахунків у мережах автозаправних комплексів зросла на 12% завдяки запровадженню програми "Кешбек на пальне".

Як інформує Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час "Години запитань" до уряду.

За його словами, програма має не лише соціальний ефект, а й сприяє детінізації економіки, оскільки стимулює перехід на безготівкові розрахунки.

Щодня українцям у межах програми нараховується близько 20 млн грн кешбеку за купівлю пального. Водночас міністр наголосив, що ініціатива фінансується в межах чинних бюджетних програм, і додаткового фінансування не потребує.

Уряд також спростовує поширене твердження, що програмою користуються переважно власники дорогих автомобілів. За словами Соболева, механізм є адресним і передбачає обмеження — не більше 1 тис. грн кешбеку на одного користувача на місяць.

Програма "Кешбек на пальне" діє з 20 березня до 1 травня 2026 року. Для користувачів "Національного кешбеку" нарахування відбувається автоматично під час оплати карткою. Інші громадяни можуть долучитися, відкривши картку в банку-партнері та обравши її для виплат у застосунку "Дія".

Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг або спрямувати на підтримку Збройних сил України.

Програму запровадили як інструмент підтримки населення на тлі зростання цін на пальне, яке розпочалося у березні.

