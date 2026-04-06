"Кешбеком на пальне" вже скористалися 1,3 млн українців

АЗС
Українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне / Depositphotos

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що програмою "Кешбек на пальне" вже скористалися 1,3 млн українців

Як пише Delo.ua, про це вона написала у себе в Telegram-каналі. 

Свириденко нагадала, що в рамках цієї програми українці отримують компенсацію: 

  • 15% - на дизель;
  • 10% - на бензин;
  • 5% - на автогаз. 

"За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом – до 1000 грн кешбеку на місяць", - зауважила прем’єрка.

Вона додала, що отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги або задонатити на підтримку Сил оборони України. Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

"Загалом програмою "Національний кешбек" активно користуються 4,4 млн українців. З моменту запуску кешбека на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків "Національного кешбеку", - резюмувала Свириденко.

Кешбек на пальне

В Україні з 20 березня 2026 року розпочато програму "Національний кешбек" на пальне. Це тимчасове рішення для підтримки громадян у період зміни цін на енергоринках, яке діятиме до 1 травня цього року.

Варто зазначити, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає прямих видатків на програму "Національний кешбек". Її фінансування здійснюється на підставі окремих рішень уряду з резервного фонду бюджету. За урядовими розрахунками, фінансування програми може скласти від 4 до 6 млрд грн.

Разом з тим, заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк оцінив можливі витрати на держпрограму з компенсації вартості пального до травня в межах 10,5 млрд грн. Железняк підрахував, що щомісяця в Україні в середньому споживають близько 300 млн літрів дизельного пального, 222 млн літрів бензину та 150 млн літрів автогазу. Відповідно, на фінансування програми кешбеку на паливо з державного бюджету знадобиться близько 5,26 млрд грн щомісяця.

Автор:
Світлана Манько