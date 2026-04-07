Стартували виплати кешбеку за лютий: кошти отримають майже 4,5 млн українців

З 7 квітня розпочнається зарахування кешбеку за лютий на картки користувачів. Виплати отримають понад 4,46 млн учасників програми “Національний кешбек”. Разом із лютневою виплатою частина користувачів отримає кешбек і за січень, який потребував додаткового опрацювання у взаємодії з банками.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Ставки кешбеку

Кешбек за лютий нараховувався ще за фіксованою ставкою у 10%, а вже з 1 березня програма працює за оновленою диференційованою моделлю. Вона передбачає два рівні нарахувань:

15% — на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту: косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, окремі види макаронних виробів і круп;

5% — у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції: солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи.

У межах програми "Національного кешбеку" діє програма кешбеку на пальне на майже 190 мережах АЗС. Цією можливістю вже скористалися 1,3 млн громадян. Розмір компенсації становить:

15% на дизельне пальне;

10% на бензин;

5% на автогаз.



Як взяти участь у програмі?

Для участі в програмі необхідно виконати такі дії: відкрити картку для виплат у банку-партнері; визначити картки для оплати та надати банку дозвіл на передачу даних про транзакції; обрати картку "Національний кешбек" у розділі "Сервіси" застосунку "Дія".

Кешбек нараховують лише за безготівкові розрахунки. Ці кошти не оподатковуються, не впливають на призначення субсидій та не підлягають зняттю готівкою. Отримані гроші можна витратити на:

оплату комунальних чи поштових послуг;

придбання українських продуктів, медичних виробів та ліків;

купівлю книжок;

благодійні внески на підтримку ЗСУ.

Продукти українського виробництва за ці кошти доступні у понад 20 торгових мережах.

Раніше повідомлялося, що програма "Національний кешбек" не припинить роботу автоматично 30 червня. Її функціонування триватиме й надалі.