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Страны ЕС мобилизовали почти 143 миллиарда евро на поддержку Украины: на что были направлены средства

евро, деньги
Страны ЕС поддержат Украину. / Freepik

По состоянию на апрель 2025 года  Европейский Союз мобилизовал почти 143 миллиарда евро на общую поддержку Украины и украинцев, в том числе 1,5 миллиарда евро из поступлений от замороженных активов России.

Об этом говорится на сайте Европарламента "Мы из Украины".

В декабре 2022 года Европарламент одобрил кредит Украины на 18 миллиардов евро, а ранее в 2022 году – еще один макрофинансовый кредит на 1,2 миллиарда евро. В октябре 2023 года депутаты Европарламента усовершенствовали и одобрили предложение о механизме стоимостью 50 миллиардов евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины.

Инициативы ЕС по поддержке Украины

Существуют разные инициативы ЕС по поддержке экономики Украины во время войны и после нее.

С момента российской агрессии ЕС и европейские финансовые учреждения предоставили миллиарды евро финансовой, гуманитарной, чрезвычайной и бюджетной поддержки Украине, включая 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи и 120 миллионов евро бюджетной поддержки, которые уже были выплачены в этом году.

Кроме того, с начала войны ЕС усилил свою немедленную поддержку укрепления киберустойчивости Украины, выделив 10 миллионов евро на оборудование, программное обеспечение и другую связанную поддержку. Еще 15 миллионов евро было предоставлено для поддержки устойчивой цифровой трансформации.

Украинцы, бегущие от войны в Украине, получают временную защиту в любой стране ЕС, включая вид на жительство, доступ к рынку труда, а также жилье и медицинскую помощь. В 2022 году ЕС предоставил более 700 миллионов евро гуманитарной помощи и помощи в натуральной форме через механизм гражданской защиты Евросоюза, состоящий из более 38 000 тонн помощи.

Напомним, 9 апреля Украина получила третий транш финансовой помощи от Европейского Союза в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Денежные средства будут направлены на финансирование приоритетных потребностей государственного бюджета.

Автор:
Татьяна Ковальчук