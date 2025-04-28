Країни ЄС мобілізували майже 143 мільярди євро на підтримку України: на що були спрямовані кошти

Станом на квітень 2025 року країни Європейського Союзу мобілізували майже 143 мільярди євро на загальну підтримку України та українців, у тому числі 1,5 мільярда євро з надходжень від заморожених активів Росії.

Про це йдеться на сайті Європарламенту "Ми з Україною".

У грудні 2022 року Європарламент схвалив кредит Україні на 18 мільярдів євро, а раніше у 2022 році - ще один макрофінансовий кредит на 1,2 мільярда євро. У жовтні 2023 року депутати Європарламенту вдосконалили та схвалили пропозицію щодо механізму вартістю 50 мільярдів євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України.

Ініціативи ЄС щодо підтримки України

Існують різні ініціативи ЄС щодо підтримки економіки України під час війни та після неї.

З моменту російської агресії ЄС та європейські фінансові установи надали мільярди євро фінансової, гуманітарної, надзвичайної та бюджетної підтримки Україні, включаючи 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги та 120 мільйонів євро бюджетної підтримки, які вже були виплачені цього року.



Крім того, з початку війни ЄС посилив свою негайну підтримку для зміцнення кіберстійкості України, виділивши 10 мільйонів євро на обладнання, програмне забезпечення та іншу пов'язану підтримку. Ще 15 мільйонів євро було надано для підтримки стійкої цифрової трансформації.

Українці, які тікають від війни в Україні, отримують тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС, включаючи дозволи на проживання, доступ до ринку праці, а також житло та медичну допомогу. У 2022 році ЄС надав понад 700 мільйонів євро гуманітарної допомоги та допомоги в натуральній формі через механізм цивільного захисту Євросоюзу, що складається з понад 38 000 тонн допомоги.

Нагадаємо, 9 квітня Україна отримала третій транш фінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб державного бюджету.