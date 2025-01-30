Строительство 26-этажек в промзоне станции Киев-Днепровский: прокуратура требует отменить план территории

Киевский окружной административный суд открыл производство по делу о признании противоправным и отмене решения Киевского городского совета об утверждении детального плана территории реконструкции части промрайона Воскресенский в Днепровском районе, которым предусмотрено строительство восьми 26-этажек. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, подавшая иск.

Речь идет о территории площадью 115,9 га, которая ограничена проспектами Броварским, Георгия Нарбута (Освободителей), Воскресенским (бульваром Перова), Алишера Навои, улицами Радужной и Пантелеймона Кулиша (Челябинской).

В прокуратуре указывают, что, согласно генплану Киева, значительная часть этих территорий по функциональному назначению относится к промышленно-коммунальной территории. В частности, там находится участок площадью 12,61 га на проспекте Нарбута, 1-9, который находится в пользовании предприятия "Киевметалл" и расположен в санитарно-защитной зоне грузовой железнодорожной станции Киев-Днепровский.

В то же время указанным детальным планом запроектировано освоение территории "Киевметалла", в частности, планируется строительство на землях промышленного назначения восьми 26-этажных жилых домов.

"Утверждение указанного детального плана территории не согласуется со стратегией развития города Киева и изменяет по сути положение действующего генерального плана города, что создает угрозу эффективной жизнедеятельности жителей близлежащих районов города", — отмечают в прокуратуре.

Там заключают, что указанный план территории был разработан в нарушение требований градостроительного и земельного законодательства, без учета государственных и общественных интересов, и потому требует отмены.

Территорию между станцией Киев-Днепровский и бывшим бульваром Перова хотят застроить, но прокуратура против

Напомним, что указанное решение было принято 18 мая 2023 года, за что проголосовали 64 депутата. Разработчиком плана выступало ООО "Киев Проект Групп". Предполагается, что в новом квартале будет 3337 квартир, рассчитанных на 6101 жителя, и 1934 машиноместа. Для обеспечения потребностей будущих жителей планируют построить, в частности, школу на 720 учеников и 2 дошкольных учреждения на 200 детей.

Как отмечали тогда активисты, выступающие против застройки, одобренный план, в частности, легализует и отклонение от генплана города для строительства холдинговой компанией "Киевгорстрой" жилого комплекса Freedom на углу проспектов Броварского и Нарбута.

Отметим также, что акционерами АО "Киевметалл", судя по данным сервиса Opendatabot, являются строительная компания "Столица Групп" (24%) и связанные с ней лица — компания по управлению активами "Бизнес-Гарант" (24%), кипрская компания Sparenton Limited (19%) и Наталья Бернацкая (33%).