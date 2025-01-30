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Строительство 26-этажек в промзоне станции Киев-Днепровский: прокуратура требует отменить план территории
Киевский окружной административный суд открыл производство по делу о признании противоправным и отмене решения Киевского городского совета об утверждении детального плана территории реконструкции части промрайона Воскресенский в Днепровском районе, которым предусмотрено строительство восьми 26-этажек. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, подавшая иск.
Речь идет о территории площадью 115,9 га, которая ограничена проспектами Броварским, Георгия Нарбута (Освободителей), Воскресенским (бульваром Перова), Алишера Навои, улицами Радужной и Пантелеймона Кулиша (Челябинской).
В прокуратуре указывают, что, согласно генплану Киева, значительная часть этих территорий по функциональному назначению относится к промышленно-коммунальной территории. В частности, там находится участок площадью 12,61 га на проспекте Нарбута, 1-9, который находится в пользовании предприятия "Киевметалл" и расположен в санитарно-защитной зоне грузовой железнодорожной станции Киев-Днепровский.
В то же время указанным детальным планом запроектировано освоение территории "Киевметалла", в частности, планируется строительство на землях промышленного назначения восьми 26-этажных жилых домов.
"Утверждение указанного детального плана территории не согласуется со стратегией развития города Киева и изменяет по сути положение действующего генерального плана города, что создает угрозу эффективной жизнедеятельности жителей близлежащих районов города", — отмечают в прокуратуре.
Там заключают, что указанный план территории был разработан в нарушение требований градостроительного и земельного законодательства, без учета государственных и общественных интересов, и потому требует отмены.
Напомним, что указанное решение было принято 18 мая 2023 года, за что проголосовали 64 депутата. Разработчиком плана выступало ООО "Киев Проект Групп". Предполагается, что в новом квартале будет 3337 квартир, рассчитанных на 6101 жителя, и 1934 машиноместа. Для обеспечения потребностей будущих жителей планируют построить, в частности, школу на 720 учеников и 2 дошкольных учреждения на 200 детей.
Как отмечали тогда активисты, выступающие против застройки, одобренный план, в частности, легализует и отклонение от генплана города для строительства холдинговой компанией "Киевгорстрой" жилого комплекса Freedom на углу проспектов Броварского и Нарбута.
Отметим также, что акционерами АО "Киевметалл", судя по данным сервиса Opendatabot, являются строительная компания "Столица Групп" (24%) и связанные с ней лица — компания по управлению активами "Бизнес-Гарант" (24%), кипрская компания Sparenton Limited (19%) и Наталья Бернацкая (33%).