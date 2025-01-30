Будівництво 26-поверхівок у промзоні станції Київ-Дніпровський: прокуратура вимагає скасувати план території

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради про затвердження детального плану території реконструкції частини промрайону Воскресенський у Дніпровському районі, яким передбачено будівництво восьми 26-поверхівок. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, яка подала позов.

Йдеться про територію площею 115,9 га, яка обмежена проспектами Броварським, Георгія Нарбута (Визволителів), Воскресенським (бульваром Перова), Алішера Навої, вулицями Райдужною та Пантелеймона Куліша (Челябінською).

В прокуратурі вказують, що згідно з генпланом Києва, значна частина цих територій за функціональним призначенням належить до промислово-комунальної території. Зокрема, там знаходиться ділянка площею 12,61 га на проспекті Нарбута, 1-9, яка перебуває в користуванні підприємства "Київметал" та розташована у санітарно-захисній зоні вантажної залізничної станції Київ-Дніпровський.

Натомість вказаним детальним планом запроєктовано освоєння території "Київметалу", зокрема планується будівництво на землях промислового призначення восьми 26-поверхових житлових будинків.

"Затвердження вказаного детального плану території не узгоджується зі стратегією розвитку міста Києва та змінює по суті положення чинного генерального плану міста, що створює загрозу для ефективної життєдіяльності мешканців прилеглих районів міста", - зазначають у прокуратурі.

Там роблять висновок, що зазначений план території був розроблений у порушення вимог містобудівного та земельного законодавства, без урахування державних та громадських інтересів, і тому потребує скасування.

Територію між станцією Київ-Дніпровський та колишнім бульваром Перова хочуть забудувати, але прокуратура проти

Нагадаємо, що зазначене рішення було ухвалене 18 травня 2023 року, за що проголосували 64 депутати. Розробником плану виступало ТОВ "Київ Проект Груп". Передбачається, що у новому кварталі буде 3337 квартир, розрахованих на 6101 мешканця, та 1934 машиномісця. Для забезпечення потреб майбутніх мешканців планують побудувати, зокрема, школу на 720 учнів та 2 дошкільних заклади на 200 дітей.

Як наголошували тоді активісти, що виступають проти забудови, схвалений план, зокрема, легалізує і відхилення від генплану міста щодо будівництва холдинговою компанією "Київміськбуд" житлового комплексу Freedom на розі проспектів Броварського та Нарбута.

Зазначимо також, що акціонерами АТ "Київметал", судячи з даних сервісу Opendatabot, є будівельна компанія "Столиця Груп" (24%) та пов'язані з нею особи - компанія з управління активами "Бізнес-Гарант" (24%), кіпрська компанія Sparenton Limited (19%) та Наталія Бернацька (33%).