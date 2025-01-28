Удвічі більше, ніж "Комфорт Таун": під Києвом може з’явитися новий ЖК

Під Києвом планують побудувати новий житловий комплекс площею майже 100 гектарів на території поки діючої Київської птахофабрики. Заплановано, що нове містечко зможе прийняти десь 40-50 тисяч осіб, а це близько половини нинішнього населення Броварів.

Про це повідомив голова ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик.

"На сьогодні територія Київської птахофабрики складається з 3 ділянок, які є власністю громади Києва, але перебувають в оренді ТОВ "Птахофабрика Київська" до лютого 2054 року (по суті - назавжди). Цільове призначення у них - "Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва", але коли це зупиняло столичних забудовників. Змінять", - пише він у Facebook.

Чому це погіршить транспортну ситуацію?

Селик зауважив, що прибрати птахофабрику біля міста – логічне рішення, оскільки її величезна територія використовується неефективно, а поруч відчуваються неприємні запахи. Але будівництво нового ЖК може створити додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру у цьому районі, ускладнивши поїздки мешканців Броварів та Зазим’я на роботу до Києва.

Презентація детального плану території (ДПТ) промислового району вздовж Броварського проспекту

Як зазначив начальник Управління транспортної інфраструктури Київгенплану Олексій Шаповалов, який презентував план будівництва, доведеться на Броварському проспекті збудувати дві дворівневі розвʼязки на примиканні Броварської кільцевої і дороги на Зазимʼя.

Проте перед початком будівництва потрібне узгодження з міською владою, включаючи затвердження детального плану території та зміну цільового призначення землі.

Презентація детального плану території (ДПТ) промислового району вздовж Броварського проспекту

Житловий комплекс чи бізнес-центр

На думку голови ГО "Рада з урбаністики Києва", на цій ділянці доцільніше було б побудувати бізнес-кластер з офісами або невеликими виробництвами.

"Таким чином, тут могли б працювати мешканці Броварів, Лівого берега Києва, Зазимської ОТГ. Це б допомогло врівноважити трафік у Києві та розвантажити столичний громадський транспорт. Краще звʼязати тканину Київської агломерації", - вважає Селик.

Він зазначив, що у разі будівництва площа нового ЖК удвічі перевищить площу столичного ЖК "Комфорт Таун", де нині проживає близько 20 тисяч мешканців.

Раніше Delo.ua писало, що будівництво нового житла в Україні сповільнилось, зазвичай нові ЖК зводять на заході України. Така ситуація впливає на загальний стан житлового фонду. За даними ЛУН, за час повномасштабної війни найбільше ЖК стартувало у Львівській області. З великим відривом на другому місці Київ та область.