Вдвое больше, чем "Комфорт Таун": под Киевом может появиться новый ЖК

Под Киевом планируется построить новый жилой комплекс площадью почти 100 гектаров на территории пока действующей Киевской птицефабрики. Ожидается, что новый городок сможет принять где-то 40-50 тысяч человек, а это около половины нынешнего населения Броваров.

Об этом сообщил председатель ОО "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик.

"На сегодняшний день территория Киевской птицефабрики состоит из 3 участков, которые являются собственностью общества Киева, но находятся в аренде ООО "Птицефабрика Киевская" до февраля 2054 года (по сути — навсегда). Целевое назначение у них - "Для ведения товарного сельскохозяйственного производства", но когда это останавливало столичных застройщиков. Изменят", - пишет он в Facebook.

Почему это усугубит транспортную ситуацию?

Селик заметил, что убрать птицефабрику возле города – логичное решение, поскольку ее огромная территория используется неэффективно, а рядом ощущаются неприятные запахи. Но строительство нового ЖК может создать дополнительную нагрузку на транспортную инфраструктуру в этом районе, усложнив поездки жителей Броваров и Зазимья на работу в Киев.

Презентация детального плана территории (ДПТ) промышленного района вдоль Броварского проспекта

Как отметил начальник Управления транспортной инфраструктуры Киевгенплана Алексей Шаповалов, представивший план строительства, придется на Броварском проспекте построить две двухуровневые развязки на примыкании Броварской кольцевой и дороги на Зазимье.

Однако перед началом строительства требуется согласование с городскими властями, включая утверждение детального плана территории и изменение целевого назначения земли.

Презентация детального плана территории (ДПТ) промышленного района вдоль Броварского проспекта

Жилой комплекс или бизнес-центр

По мнению главы ОО "Совет по урбанистике Киева", на этом участке целесообразнее было бы построить бизнес-кластер с офисами или небольшими производствами.

"Таким образом, здесь могли бы работать жители Броваров, Левого берега Киева, Зазимской ОТГ. Это помогло бы уравновесить трафик в Киеве и разгрузить столичный общественный транспорт. Лучше связать ткань Киевской агломерации", — считает Селик.

Он отметил, что в случае строительства площадь нового ЖК вдвое превысит площадь столичного ЖК "Комфорт Таун", где в настоящее время проживает около 20 тысяч жителей.

Ранее Delo.ua писало, что строительство нового жилья в Украине замедлилось, обычно новые ЖК строят на западе Украины. Такая ситуация влияет на общее состояние жилищного фонда. По данным ЛУН, за время полномасштабной войны больше всего ЖК стартовало во Львовской области. С большим отрывом на втором месте Киев и область.