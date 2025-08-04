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Суд арестовал экспредседателя Луганской ОВА Гайдая на 60 суток с залогом в 10 млн грн

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай проведет 60 суток в СИЗО

Суд арестовал бывшего главу Луганской военной ОГА и экс-руководителя Мукачевской РГА Сергея Гайдая на 60 суток. Соответствующее решение 4 августа вынес Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Гайдай может выйти на свободу, внеся залог в размере 10 миллионов гривен.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию "Суспільного".

В случае внесения средств на Гайдая будет возложен ряд процессуальных обязанностей. А именно: не отлучаться из Ужгорода, сдать загранпаспорта, не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Комментируя решение суда, защитники заявили, что будут подавать апелляцию. Также, по их словам, лично у Гайдая нет такой суммы, чтобы заплатить залог.

Сам бывший чиновник заявил, что когда к нему пришли правоохранители с объявлением подозрения, он всячески способствовал им, а также предоставил им личный телефон и ключи от квартиры в Киеве и от своего рабочего кабинета в Мукачево.

Экс-чиновника подозревают в хищениях во время закупок дронов и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ. В целом по этому делу, кроме Гайдая, фигурирует еще ряд людей.

Детали дела

Накануне НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему с завышением цен по госконтрактам на закупку дронов и средств РЭБ, участником которой, по версии следствия, был Гайдай.

По данным следствия, среди установленных эпизодов — закупка систем радиоэлектронной борьбы. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% от суммы контракта как неправомерную выгоду.

В общей сложности предприятие поставило продукцию по завышенной стоимости около 80 тысяч долларов, после чего должностные лица передали часть средств в виде "отката" участникам преступной группы.

На фоне сообщений о задержании экспредседателя Луганской ОВА Сергей Гайдай по делу о коррупции он оперативно был уволен с должности главы Мукачевской райгосадминистрации, а Андрей Юрченко - с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области.

Автор:
Татьяна Бессараб