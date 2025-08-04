Суд арештував ексголову Луганської ОВА Гайдая на 60 діб із заставою у 10 млн грн

Суд заарештував колишнього голову Луганської військової ОДА та екскерівника Мукачівської РДА Сергія Гайдая на 60 діб. Відповідне рішення 4 серпня ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Гайдай може вийти на волю, внісши заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію "Суспільного".

У разі внесення коштів на Гайдая буде покладено низку процесуальних обов'язків. А саме: не відлучатися з Ужгорода, здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками.

Коментуючи рішення суду захисники заявили, що подаватимуть апеляцію. Також за їхніми словами, особисто у Гайдая немає такої суми, аби заплатити заставу.

Сам колишній посадовець заявив, що коли до нього прийшли правоохоронці з оголошенням підозри, він всіляко сприяв їм, а також надав їм особистий телефон та ключі від квартири у Києві й від свого робочого кабінету у Мукачево.

Експосадовця підозрюють у розкраданнях під час закупівель дронів та за засобів радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Загалом у цій справі окрім Гайдая фігурує ще низка людей.

Деталі справи

Напередодні НАБУ і САП викрили корупційну схему із завищенням цін за держконтрактами на закупівлю дронів і засобів РЕБ, учасником якої, за версією слідства, був Гайдай.

За даними слідства серед встановлених епізодів — закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. Крім того, за аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн.

Загалом підприємство поставило продукцію за завищеною вартістю на близько 80 тисяч доларів, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді "відкату" учасникам злочинної групи.

На тлі повідомлень про затримання ексголови Луганської ОВА Сергія Гайдая у справі про корупцію його оперативно було звільнено з посади очільника Мукачівської райдержадміністрації, а Андрія Юрченка - з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області.