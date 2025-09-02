Суд обязал "Автомагистраль-Юг" компенсировать ущерб из-за аварии на газопроводе

Суд обязал компанию "Автомагистраль-Юг" возместить более 48 тыс. грн в пользу ООО "Газораспределительные сети Украины" за повреждение газопровода. В сумму вошли потери газа, расходы по восстановлению и судебный сбор.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Expro.

О возмещении В мае этого года ООО "Газораспределительные сети Украины" (Сумский филиал) подало в суд иск против ООО "Автомагистраль-Юг" о взыскании 48,6 тыс. грн имущественного ущерба.

Из них 23,1 тыс. грн составляли потери газа из-за повреждения газопровода, 25,4 тыс. грн – затраты на его восстановление. Дополнительно, компания просила компенсировать 2,4 тыс. грн судебного сбора.

Во время земляных работ в Сумском районе работники " Автомагистраль-Юг" повредили газопровод среднего давления, что привело к ущербу. Аварийная бригада ГРМУ выехала на место, оформила акт о повреждении, выполнила ремонт и рассчитала расходы. Компания дважды обращалась к подрядчику с требованием добровольно возместить ущерб, однако ответа не получила.

В суде "Автомагистраль-Юг" заявила, что газопровод не был надлежаще обозначен, а сигнальные знаки отсутствовали или неразборчивы. Также компания настаивала, что работы выполнялись по государственному заказу, а обращение в ГРМУ с просьбой определить точное место прохождения газопровода не получило четкого ответа.

Суд установил, что подрядчик производил земляные работы в охранной зоне газопровода без необходимого согласования с оператором ГРМ, что и стало причиной аварии. Доводы ответчика суд не принял. В результате "Автомагистраль-Юг" обязали компенсировать 48,6 тыс. грн убытков и покрыть судебные издержки.

Что известно о компании

"Автомагистраль-Юг" - одно из крупнейших украинских частных предприятий в сфере дорожного строительства с более чем 20-летним опытом. Компания специализируется на строительстве автодорог, мостов и других инфраструктурных объектов.

За это время она построила более 4000 км дорог и сотни мостов, сотрудничала с международными финансовыми институтами — ЕБРР, Всемирным банком и USAID.