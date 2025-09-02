Суд зобов’язав "Автомагістраль-Південь" компенсувати шкоду через аварію на газопроводі

Суд зобов’язав компанію “Автомагістраль-Південь” відшкодувати понад 48 тис. грн на користь ТОВ “Газорозподільні мережі України” за пошкодження газопроводу. До суми увійшли втрати газу, витрати на відновлення та судовий збір.

Про відшкодуванняУ травні цього року ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Сумська філія) подало до суду позов проти ТОВ "Автомагістраль-Південь" про стягнення 48,6 тис. грн майнової шкоди.

З них 23,1 тис. грн становили втрати газу через пошкодження газопроводу, 25,4 тис. грн – витрати на його відновлення. Додатково компанія просила компенсувати 2,4 тис. грн судового збору.

Про рішення суду

Під час земляних робіт у Сумському районі працівники "Автомагістраль-Південь" пошкодили газопровід середнього тиску, що призвело до збитків. Аварійна бригада ГРМУ виїхала на місце, оформила акт про пошкодження, виконала ремонт та розрахувала витрати. Компанія двічі зверталася до підрядника з вимогою добровільно відшкодувати збитки, однак відповіді не отримала.

У суді "Автомагістраль-Південь" заявила, що газопровід не був належно позначений, а сигнальні знаки були відсутні або нерозбірливі. Також компанія наполягала, що роботи виконувались за державним замовленням, а звернення до ГРМУ з проханням визначити точне місце проходження газопроводу не отримало чіткої відповіді.

Суд встановив, що підрядник проводив земляні роботи в охоронній зоні газопроводу без необхідного погодження з оператором ГРМ, що й стало причиною аварії. Доводи відповідача суд не прийняв. У результаті "Автомагістраль-Південь" зобов’язали компенсувати 48,6 тис. грн збитків та покрити судові витрати.

Що відомо про компанію

"Автомагістраль-Південь" — одне з найбільших українських приватних підприємств у сфері дорожнього будівництва з понад 20-річним досвідом. Компанія спеціалізується на спорудженні автошляхів, мостів та інших інфраструктурних об’єктів.

За цей час вона збудувала понад 4000 кілометрів доріг і сотні мостів, співпрацювала з міжнародними фінансовими інституціями — ЄБРР, Світовим банком та USAID.