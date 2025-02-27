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Суд удовлетворил иск Минюста относительно "Татнефти" – она взыскана в доход государства

Суд удовлетворил иск Минюста относительно "Татнефти" – она взыскана в доход государства
Фото: Минюст

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций и взыскании активов одной из крупнейших российских нефтяных компаний – ПАО "Татнефть имени В.Д. Шашина" – в доход украинского государства.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

Компания "Татнефть" систематически платит налоги в бюджет России, финансируя ее военно-промышленный комплекс. В частности, входящий в ее структуру завод "Танеко" производит топливо для вооруженных сил страны-агрессора.

Суд применил санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях", взыскав корпоративные права компании, в частности:

  • 100% доли в уставном капитале ООО "Татнефть-АЗС-Украина";
  • 92,98% доли в уставном капитале ООО "Харьков-Капитал";
  • 88,97% доли в уставном капитале ООО "Полтава-Капитал".

Эти предприятия владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, недвижимостью и транспортными средствами в Харьковской и Полтавской областях.

Минюст отметил, что решение суда пока не вступило в законную силу, поскольку длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в июле 2023 года АРМА сообщило, что более 100 объектов российской "Татнефти" планируется передать в управление "Укрнефти". В агентстве указывалось, что такая возможность предусмотрена статьей 21-1 закона об АРМА (касается исключительных случаев, когда существует риск сбоя и/или прерывание функционирования таких активов, что может привести к чрезвычайным ситуациям).

Уже 16 августа 2023 года Кабинет Министров Украины передал ПАО "Укрнафта" три арестованные компании, принадлежавшие российской "Татнефти".

В августе 2024 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании "Укрнафта" на управление частями в уставном капитале трех акционерных обществ, ранее принадлежавших российскому холдингу "Татнефть".

Автор:
Татьяна Гойденко