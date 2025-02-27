Суд задовольнив позов Мін'юсту щодо "Татнєфті" – її активи стягнуто в дохід держави

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій та стягнення активів однієї з найбільших російських нафтових компаній – ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" – у дохід української держави.

Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Компанія "Татнєфть" систематично сплачує податки до бюджету Росії, фінансуючи її військово-промисловий комплекс. Зокрема, завод "Танеко", що входить до її структури, виробляє паливо для збройних сил країни-агресора.

Суд застосував санкції відповідно до Закону України "Про санкції", стягнувши корпоративні права компанії, зокрема:

100 % частки в статутному капіталі ТОВ "Татнєфть -АЗС-Україна";

92,98 % частки в статутному капіталі ТОВ "Харків-Капітал";

88,97 % частки в статутному капіталі ТОВ "Полтава-Капітал".

Ці підприємства володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нерухомістю та транспортними засобами в Харківській і Полтавській областях.

Мін'юст зазначив, що рішення суду поки не набрало законної сили, оскільки триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, у липні 2023 року АРМА повідомило, що понад 100 об’єктів російської "Татнєфті" планується передати в управління "Укрнафті". В агентстві вказували, що така можливість передбачена статтею 21-1 закону про АРМА (стосується виняткових випадків, коли існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до надзвичайних ситуацій).

Вже 16 серпня 2023 року Кабінет міністрів України передав ПАТ "Укрнафта" три арештовані компанії, які належали російській "Татнєфті".

У серпні 2024 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії “Укрнафта” на управління частками в статутному капіталі трьох акціонерних товариств, які раніше належали російському холдингу “Татнєфть”.