Суд вернул подсанкционному контрабандисту сигаретную линию, изъятую БЭБ: реакция АРМА

Шевченковский районный суд города Киева отменил арест, ранее наложенный на сигаретную линию, изъятую детективами Бюро экономической безопасности (БЭБ) по делу о незаконном производстве сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

БЭБ не называет название предприятия, а лишь указывает, что сигаретный завод принадлежит "известному подсанкционному одесскому контрабандисту", из чего можно заключить, что речь идет о Вадиме Альперине. Согласно информации АРМА, речь идет о предприятии "Орион Тобакко", связанном с подсанкционным одесским бизнесменом.

Что известно о деле

Как сообщалось ранее, в конце июля 2022 года детективы БЭБ установили, что предприятие, имея лицензию на официальное производство табачных изделий, совместно с подконтрольными компаниями нелегально изготавливало и продавало сигареты с поддельными марками акцизного налога.

Сотрудники БЭБ обнаружили и изъяли промышленное оборудование и более 1,2 млн. пачек сигарет различных торговых марок с поддельными марками акцизного налога.

В начале февраля 2023 года следователь судья Шевченковского районного суда г. Киев удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на линию для массового производства табачных изделий, передав ее в АРМА для дальнейшего управления в соответствии с требованиями закона.

Владельцы оборудования неоднократно пытались отменить арест, но их апелляции не были удовлетворены.

Однако 7 февраля 2025 года судья Шевченковского райсуда Киева без новых оснований отменил арест на линию и обязал вернуть имущество владельцу.

Позиция АРМА

АРМА обратилась в Офис генерального прокурора (ОГП) и БЭБ с требованием повторно наложить арест на оборудование ООО "Орион Тобакко".

В пресс-службе отмечают, что повторное наложение ареста важно, поскольку АРМА уже начала подготовку к реализации актива:

проведен осмотр оборудования;

подготовлены конкурсные процедуры и документация;

избран организатор торгов, с которым заключен договор, и проводится независимая оценка актива.

Агентство ожидает официального ответа от БЭБ и ОГП и готово предоставить всю необходимую информацию правоохранительным органам, отмечают в АРМА.

Дело Вадима Альперина

Одесского бизнесмена вместе с его сообщниками обвиняли в организации преступной группировки, которая из-за мошеннических схем, к которым были привлечены работники таможни, незаконно импортировало товары в Украину.

По данным следствия, сумма ущерба от неуплаты пошлины составила 63,8 миллиона гривен.

В 2021 году Владимир Зеленский ввел санкции против 10 человек, посреди которых был и Альперин. СМИ сообщили, что президент также лишил украинского гражданства тех, кто имел другое гражданство, в том числе Альперин, владеющий паспортом Израиля.

Альперин пытался оспорить указ о лишении его украинского гражданства. В декабре 2021 г. Кассационный административный суд Верховного суда отклонил его апелляцию. В сентябре 2022 г. это решение подтвердила Большая палата Верховного суда.

А в октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство против Вадима Альперина.