Суд повернув підсанкційному контрабандисту сигаретну лінію, вилучену БЕБ: реакція АРМА

Шевченківський районний суд міста Києва скасував арешт, який раніше був накладений на сигаретну лінію, вилучену детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) у справі про незаконне виробництво сигарет.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

БЕБ не називає назву підприємства, а лише вказує, що сигаретний завод належить "відомому підсанкційному одеському контрабандисту", з чого можна зробити висновок, що мова йде про Вадима Альперіна. Згідно з інформацією АРМА, йдеться про підприємство "Оріон Тобакко", яке пов'язане з підсанкційним одеським бізнесменом.

Що відомо про справу

Як раніше повідомлялось, наприкінці липня 2022 року детективи БЕБ встановили, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виготовляло та продавало сигарети з підробленими марками акцизного податку.

Співробітники БЕБ виявили та вилучили промислове обладнання та понад 1,2 млн пачок сигарет різних торгових марок з підробленими марками акцизного податку.

На початку лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на лінію для масового виробництва тютюнових виробів, передавши її в АРМА для подальшого управління відповідно до вимог закону.

Власники обладнання неодноразово намагалися скасувати арешт, але їхні апеляції не були задоволені.

Однак 7 лютого 2025 року суддя Шевченківського райсуду Києва без нових підстав скасував арешт на лінію та зобов'язав повернути майно власнику.

Позиція АРМА

АРМА звернулося до Офісу генерального прокурора (ОГП) та БЕБ з вимогою повторно накласти арешт на обладнання ТОВ "Оріон Тобакко".

В пресслужбі зазначають, що повторне накладення арешту є важливим, оскільки АРМА вже розпочало підготовку до реалізації активу:

проведено огляд обладнання;

підготовлено конкурсні процедури та документацію;

обрано організатора торгів, з яким укладено договір, і наразі проводиться незалежна оцінка активу.

Наразі Агентство очікує офіційної відповіді від БЕБ і ОГП та готове надати всю необхідну інформацію правоохоронним органам, наголошують в АРМА.

Справа Вадима Альперіна

Одеського бізнесмена разом із його спільниками обвинувачували в організації злочинного угруповання, яке через шахрайські схеми, до яких були залучені працівники митниці, незаконно імпортувало товари в Україну.

За даними слідства, сума збитків від несплати мита становила 63,8 мільйона гривень.

В 2021 року Володимир Зеленський ввів санкції проти десяти осіб, серед яких був і Альперін. ЗМІ повідомили, що президент також позбавив українського громадянства тих, хто мав інше громадянство, зокрема Альперін, який володіє паспортом Ізраїлю.

Альперін намагався оскаржити указ про позбавлення його українського громадянства. У грудні 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду відхилив його апеляцію. У вересні 2022 року це рішення підтвердила Велика палата Верховного суду.

А у жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти Вадима Альперіна