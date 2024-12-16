SuperCoins: НБУ сообщил, сколько собрано монетами на хирургическое лечение украинцев

Участники благотворительной акции #SuperCoins, организованной Национальным банком Украины и Superhumans Center, собрали монетами почти 3,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Собранные средства помогут украинским военным и гражданским, пострадавшим в результате боевых действий.

Кто присоединился к акции и куда направят средства

Центральной поддержкой благотворительной акции стали дети и молодежь, активно собиравшие монеты в образовательных учреждениях.

В общей сложности к акции присоединилось более 210 тысяч учеников, студентов и педагогов со всех уголков Украины.

"Невероятное единство и готовность помогать нуждающимся стали неотъемлемой характеристикой современного украинского общества", — прокомментировал глава Национального банка Андрей Пышный.

По информации Superhumans Center, собранные во время акции средства будут направлены на хирургическое направление (сложные реконструктивные операции на лице, шее и конечностях) лечения пострадавших из-за войны войны украинцев.

Среди пациентов – и гражданские, и военные, получившие тяжелые ранения на фронте.

"Более 210 тысяч вовлеченных украинцев задонатили почти 3,6 млн гривен — это впечатляет. Собранные средства смогут вернуть украинцам потерянные лица и возможность снова улыбаться", — подчеркнул важность акции основатель Superhumans Center Андрей Ставницер.

Все об акции #SuperCoins

Сбор монет #SuperCoins длился по всей Украине в течение трех месяцев – с 9 сентября по 6 декабря 2024 года.

Каждый желающий мог передать монеты через разветвленную сеть банков-партнеров, среди которых в этом году были ПриватБанк, Сбербанк и ПУМБ.

Банки перечислили собранные средства на счет фонда Superhumans Center. Также в рамках акции проходил ряд образовательных мероприятий для учебных заведений, а именно:

· более 25 тысяч детей стали участниками образовательных разговоров "Уважай и понимай". На занятиях дети узнали, как взаимодействовать, проявляя уважение, избегать стереотипов, правильно высказываться при общении с людьми с инвалидностью.

· более 34 тысяч участников акции присоединились к конкурсу "Монеты благодарности", во время которого учебные заведения создавали мозаики из собранных монет на тему благодарности украинским военным.

Справка: Superhumans Center – современная клиника протезирования, реабилитации, реконструктивной хирургии и психологической поддержки для военных и гражданских, пострадавших во время войны в Украине.

Superhumans Center – это некоммерческая организация. Все услуги клиники предоставляются пациентам бесплатно, а финансирование предоставляют доноры и партнеры. Первый центр Superhumans был открыт в апреле 2023 года недалеко от Львова.

Напомним, правительство продолжает процесс цифровизации услуг для действующих и бывших военнослужащих, а также для их семей. Объявлен запуск экспериментального проекта, который позволит оформлять ряд новых услуг через портал "Дія".