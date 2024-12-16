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#SuperCoins: НБУ сообщил, сколько собрано монетами на хирургическое лечение украинцев

Более 210 тысяч украинцев задонатили почти 3,6 млн. гривен
Собранные во время акции средства будут направлены на хирургическое лечение украинцев

Участники благотворительной акции #SuperCoins, организованной Национальным банком Украины и Superhumans Center, собрали монетами почти 3,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Собранные средства помогут украинским военным и гражданским, пострадавшим в результате боевых действий.

Кто присоединился к акции и куда направят средства

Центральной поддержкой благотворительной акции стали дети и молодежь, активно собиравшие монеты в образовательных учреждениях.

  В общей сложности к акции присоединилось более 210 тысяч учеников, студентов и педагогов со всех уголков Украины.

"Невероятное единство и готовность помогать нуждающимся стали неотъемлемой характеристикой современного украинского общества", — прокомментировал глава Национального банка Андрей Пышный.

По информации Superhumans Center, собранные во время акции средства будут направлены на хирургическое направление (сложные реконструктивные операции на лице, шее и конечностях) лечения пострадавших из-за войны войны украинцев.

Среди пациентов – и гражданские, и военные, получившие тяжелые ранения на фронте.

"Более 210 тысяч вовлеченных украинцев задонатили почти 3,6 млн гривен — это впечатляет. Собранные средства смогут вернуть украинцам потерянные лица и возможность снова улыбаться", — подчеркнул важность акции основатель Superhumans Center Андрей Ставницер.

Все об акции #SuperCoins

Сбор монет #SuperCoins длился по всей Украине в течение трех месяцев – с 9 сентября по 6 декабря 2024 года.

Каждый желающий мог передать монеты через разветвленную сеть банков-партнеров, среди которых в этом году были ПриватБанк, Сбербанк и ПУМБ.

Банки перечислили собранные средства на счет фонда Superhumans Center. Также в рамках акции проходил ряд образовательных мероприятий для учебных заведений, а именно:

·          более 25 тысяч детей стали участниками образовательных разговоров "Уважай и понимай". На занятиях дети узнали, как взаимодействовать, проявляя уважение, избегать стереотипов, правильно высказываться при общении с людьми с инвалидностью.

·          более 34 тысяч участников акции присоединились к конкурсу "Монеты благодарности", во время которого учебные заведения создавали мозаики из собранных монет на тему благодарности украинским военным.

Справка: Superhumans Center – современная клиника протезирования, реабилитации, реконструктивной хирургии и психологической поддержки для военных и гражданских, пострадавших во время войны в Украине.

Superhumans Center – это некоммерческая организация. Все услуги клиники предоставляются пациентам бесплатно, а финансирование предоставляют доноры и партнеры. Первый центр Superhumans был открыт в апреле 2023 года недалеко от Львова.

Напомним, правительство продолжает процесс цифровизации услуг для действующих и бывших военнослужащих, а также для их семей. Объявлен запуск экспериментального проекта, который позволит оформлять ряд новых услуг через портал "Дія".

Автор:
Ольга Опенько