SuperCoins: НБУ повідомив, скільки зібрано монетами на хірургічне лікування українців

Учасники благодійної акції #SuperCoins, організованої Національним банком України та Superhumans Center, зібрали монетами майже 3,6 млн грн.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зібрані кошти допоможуть українським військовим і цивільним, які постраждали внаслідок бойових дій.

Хто долучився до акції та куди спрямують кошти

Центральною підтримкою благодійної акції стали діти та молодь, які активно збирали монети в освітніх закладах.

Загалом до акції долучилося понад 210 тисяч учнів, студентів і педагогів з усіх куточків України.

"Неймовірна єдність та готовність допомагати тим, хто цього потребує, стали невід’ємною характеристикою сучасного українського суспільства", – прокоментував голова Національного банку Андрій Пишний.

За інформацією Superhumans Center, зібрані під час акції кошти будуть спрямовані на хірургічний напрям (складні реконструктивні операції на обличчі, шиї та кінцівках) лікування українців, які постраждали через війну.

Серед пацієнтів – і цивільні, і військові, які отримали важкі поранення на фронті.

"Більше 210 тисяч долучених українців задонатили майже 3,6 млн гривень – це вражає. Зібрані кошти зможуть повернути українцям втрачені обличчя та можливість знову посміхатися", – наголосив важливість акції засновник Superhumans Center Андрій Ставніцер.

Все про акцію #SuperCoins

Збір монет #SuperCoins тривав по всій Україні впродовж трьох місяців – з 9 вересня до 6 грудня 2024 року.

Кожен охочий мав змогу передати монети через розгалужену мережу банків-партнерів, серед яких цього року були ПриватБанк, Ощадбанк і ПУМБ.

Банки перерахували зібрані кошти на рахунок фонду "Superhumans Center". Також у межах акції проходила низка освітніх заходів для закладів освіти, а саме:

· понад 25 тисяч дітей стали учасниками освітніх розмов "Поважай та розумій". Під час занять діти дізналися, як взаємодіяти, виявляючи повагу, уникати стереотипів, правильно висловлюватися під час спілкування з людьми з інвалідністю.

· понад 34 тисячі учасників акції долучилися до конкурсу "Монети вдячності", під час якого заклади освіти створювали мозаїки із зібраних монет на тему вдячності українським військовим.

Довідково

Superhumans Center – це сучасна клініка протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки для військових і цивільних, постраждалих під час війни в Україні.

Superhumans Center – це неприбуткова організація. Усі послуги клініки надаються пацієнтам безкоштовно, а фінансування забезпечують донори та партнери. Перший центр Superhumans було відкрито у квітні 2023 року неподалік Львова.

Нагадаємо, уряд продовжує процес цифровізації послуг для діючих та колишніх військовослужбовців, а також їхніх родин. Оголошено про запуск експериментального проєкту, який дасть змогу оформлювати низку нових послуг через портал "Дія".