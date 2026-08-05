Швеция передаст Украине подсанкционное судно Caffa, вывозившее зерно из Крыма

Верховный суд Швеции оставил в силе решение о передаче Украине конфискованного подсанкционного судна Caffa, которое, по данным следствия, использовалось для незаконного вывоза зерна из оккупированного Крыма. Это первый случай, когда иностранный суд удовлетворил запрос украинской прокуратуры в рамках такого расследования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение LIGA.net.

Руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк сообщила, что информацию о решении украинская сторона получила через Министерство иностранных дел. Официальный текст решения в Офис генпрокурора к моменту ее комментария еще не поступил.

Верховный суд Швеции отказался рассматривать апелляционную жалобу одной из сторон. Таким образом, предыдущее решение апелляционного суда стало окончательным и вступило в силу.

По данным украинского следствия, Caffa систематически нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Для утаивания деятельности судно использовало фальшивую регистрацию и в международных базах числилось под обозначением Guinea False.

По информации проекта SeaKrime Центра "Миротворец", в июне 2025 года судно после смены названия, флага и владельца зашло в оккупированный Севастополь. На зерновом терминале "Авлита" он загрузил около 3 тыс. тонн ячменя, который впоследствии доставили в сирийский порт Тартус.

Caffa была задержана в Швеции в начале марта 2026 года, а 4 июня шведская сторона арестовала судно.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк также сообщил, что решение о передаче судна Украине окончательно.

Напомним, в Швеции 4 июня принял решение об аресте судна CAFFA, которое было вовлечено в систематический вывоз украинской продукции с временно оккупированных территорий Украины. Это первый случай, когда иностранный судебный орган удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры о международной правовой помощи по делу о незаконном использовании заблокированных портов.