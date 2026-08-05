Швеція передасть Україні підсанкційне судно Caffa, яке вивозило зерно з Криму

Верховний суд Швеції залишив у силі рішення про передачу Україні конфіскованого підсанкційного судна Caffa, яке, за даними слідства, використовували для незаконного вивезення зерна з окупованого Криму. Це перший випадок, коли іноземний суд задовольнив запит української прокуратури у межах такого розслідування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення LIGA.net.

Керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк повідомила, що інформацію про рішення українська сторона отримала через Міністерство закордонних справ. Офіційний текст рішення до Офісу генпрокурора на момент її коментаря ще не надійшов.

Верховний суд Швеції відмовився розглядати апеляційну скаргу однієї зі сторін. Таким чином, попереднє рішення апеляційного суду стало остаточним і набуло чинності.

За даними українського слідства, Caffa систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Для приховування діяльності судно використовувало фальшиву реєстрацію і в міжнародних базах значилося під позначенням Guinea False.

За інформацією проєкту SeaKrime Центру "Миротворець", у червні 2025 року судно після зміни назви, прапора і власника зайшло до окупованого Севастополя. На зерновому терміналі "Авліта" воно завантажило близько 3 тис. тонн ячменю, який згодом доставили до сирійського порту Тартус.

Caffa затримали у Швеції на початку березня 2026 року, а 4 червня шведська сторона арештувала судно.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк також повідомив, що рішення про передачу судна Україні є остаточним.

Нагадаємо, у Швеції 4 червня ухвалив рішення про арешт судна CAFFA, яке було залучене до систематичного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій України. Це перший випадок, коли іноземний судовий орган задовольнив клопотання української прокуратури про міжнародну правову допомогу у справі щодо незаконного використання заблокованих портів.