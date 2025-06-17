Свет выключат – интернет останется: Vodafone установил многоуровневые системы резервного питания

Национальный телеком-оператор Vega, часть группы Vodafone завершил масштабную модернизацию систем резервного питания во всех 15 регионах присутствия. Теперь украинцы могут быть уверены: даже во время продолжительных отключений света домашний интернет от Vodafone будет работать более 100 часов без света.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пререлиз оператора.

Компания закупила и установила на ключевых площадках GPON 210 новых энергосистем.

Преимущества для потребителей Vodafone

Благодаря этим инновациям, все клиенты Vodafone Gigabit Net смогут оставаться на связи более 100 часов даже при полном отсутствии электроэнергии. Это критически важно, ведь каждая GPON-площадка обслуживает огромное количество абонентов.

"Чтобы гарантировать непрерывную работу, мы полностью дублируем системы питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу даже в случае выхода из строя одной из систем. Также все важные узлы сети снабжены ДГУ (дизель-генераторными установками). Таким образом, мы создаем устойчивую многоуровневую систему резервирования", — пояснил Богдан Дуб, главный директор Vodafone Украина.

Инвестиции Vodafone

За 2024 год Vodafone инвестировал более 500 млн грн в постоянство и развитие фиксированного интернета. Интернет для дома от Vodafone доступен по технологии GPON, что обеспечивает гигабитную скорость и стабильность для 1,5 млн домохозяйств Киева, Вишневого, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Южного, Черноморска, Запорожья, Кривого Рога, Чернигова, Ровно, Луцка, Тернополя, Николаева, Ивано-Франковска Бердичева, Коростышева.

Справка

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

Оператор предоставляет услуги более 340 миллионов абонентов в более чем 15 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран и владеет одной из крупнейших IoT платформ мира.

В Украине услугами Vodafone пользуются 15,7 млн. клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.

Напомним, компании Vodafone и Huawei реализовали первый в Украине инновационный проект по энергосбережению – платформу PowerStar 2.0, основанную на искусственном интеллекте. Это позволило оператору мобильной связи значительно снизить потребление электроэнергии на базовых станциях без потери качества связи и скорости передачи данных.