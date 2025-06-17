Світло вимкнуть – інтернет залишиться: Vodafone встановив багаторівневі системи резервного живлення

Національний телеком-оператор Vega, частина групи Vodafone, завершив масштабну модернізацію систем резервного живлення в усіх 15 регіонах присутності. Тепер українці можуть бути впевнені: навіть під час тривалих відключень світла домашній інтернет від Vodafone працюватиме понад 100 годин без світла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пререліз оператора.

Компанія закупила та встановила на ключових майданчиках GPON 210 нових енергосистем. Вони ідеально сумісні із сучасними літій-ферум-фосфатними (LiFePo4) акумуляторами та забезпечують надшвидку зарядку. Додатково придбано понад 2000 акумуляторів та джерел безперебійного живлення (ДБЖ).

Переваги для споживачів Vodafone

Завдяки цим інноваціям, всі клієнти Vodafone Gigabit Net зможуть залишатися на зв'язку понад 100 годин навіть за повної відсутності електроенергії. Це критично важливо, адже кожен GPON-майданчик обслуговує величезну кількість абонентів.

"Щоб гарантувати безперервну роботу, ми повністю дублюємо системи живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу навіть у разі виходу з ладу однієї з систем. Також усі важливі вузли мережі забезпечені ДГУ (дизель-генераторними установками). Таким чином, ми створюємо стійку багаторівневу систему резервування", – пояснив Богдан Дуб, головний енергетик телеком-оператора Vega, що входить до групи Vodafone Україна.

Інвестиції Vodafone

За 2024 рік Vodafone інвестував понад 500 млн грн у сталість та розвиток фіксованого інтернету. Інтернет для дому від Vodafone доступний за технологією GPON, що забезпечує гігабітну швидкість та стабільність для 1,5 млн домогосподарств Києва, Вишневого, Харкова, Львова, Дніпра, Одеси, Південного, Чорноморська, Запоріжжя, Кривого Рогу, Чернігова, Рівного, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців, Полтави, Миколаєва, Житомира, Бердичева, Коростишева.

Довідково

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Оператор надає послуги понад 340 мільйонам абонентів у понад 15 країнах, має партнерські угоди з операторами 45 країн та володіє однією з найбільших IoT платформ світу.

В Україні послугами Vodafone користуються 15,7 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Нагадаємо, компанії Vodafone та Huawei реалізували перший в Україні інноваційний проєкт з енергозбереження – платформу PowerStar 2.0, засновану на штучному інтелекті. Це дозволило оператору мобільного зв’язку значно знизити споживання електроенергії на базових станціях без втрати якості зв’язку та швидкості передачі даних.