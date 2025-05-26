Vodafone та Huawei вперше в Україні впровадили інноваційну технологію: як вона працює

Компанії Vodafone та Huawei реалізували перший в Україні інноваційний проєкт з енергозбереження – платформу PowerStar 2.0, засновану на штучному інтелекті. Це дозволило оператору мобільного зв’язку значно знизити споживання електроенергії на базових станціях без втрати якості зв’язку та швидкості передачі даних.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Vodafone Україна.

Як це працює?

PowerStar 2.0 – це AI-платформа, яка в режимі реального часу аналізує навантаження на мережу, активність абонентів та автоматично вимикає незадіяні ресурси, частоти, канали та обладнання на базових станціях у періоди низької активності – переважно вночі або у денні години у менш завантажених районах. Усі дані обробляються в периметрі Vodafone Україна, з цією метою компанія встановила додаткові сервери.

"Енергозбереження – це не лише питання витрат. Це питання стійкості мережі у кризових ситуаціях, зокрема при блекаутах. Завдяки новій технології ми не тільки зменшуємо енергоспоживання, а й подовжуємо час автономної роботи базових станцій від акумуляторів", –прокоментував Євгеній Фрунза, технічний директор Vodafone Україна.

Які результати

PowerStar 2.0 запроваджено на понад 6000 базових станціях мережі Vodafone Україна. За перший місяць економія електроенергії склала 6,5%, що у перерахунку становить понад 12 мегават-годин за добу.

Технологія PowerStar вже довела свою ефективність у багатьох країнах світу. Зокрема, вона була впроваджена на понад 100 000 базових станцій у більш ніж 20 комерційних мережах, включаючи Китай, Південну Африку, Індонезію та інші країни. У цих регіонах оператори мобільного зв'язку відзначили значне зниження споживання енергії без погіршення якості обслуговування користувачів.

Так, у Польщі один з операторів мобільного зв'язку досяг економії електроенергії понад 10% (з урахуванням технології 5G), що перевищило початкові очікування. Крім того, PowerStar отримала міжнародне визнання, здобувши премію GSMA GLOMO у категорії "Найкраща мобільна інновація для дій щодо клімату" у 2020 році. Це свідчить про високий рівень довіри до технології з боку світової телекомунікаційної спільноти.

"Система працює як розумний барометр мережі. Вона бачить не лише, де можна зменшити споживання, а й контролює вплив таких змін на якість послуг зв’язку для абонентів. Це динамічний процес, який координується штучним інтелектом у режимі реального часу. Цей проєкт – приклад того, як інновації можуть працювати на сталий розвиток навіть у дуже складних умовах. Україна – серед перших країн у Європі, яка впровадила PowerStar 2.0 на таку масштабну кількість базових станцій", – зауважує є Сі Лун, директор з маркетингу та продажу операторських рішень Huawei Україна.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 15 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн. Станом на 20 червня 2024 року Vodafone надає послуги понад 330 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 17 мільйонам користувачів ТВ-послуг, об’єднує понад 187 мільйонів IoT пристроїв і платформ та надає послуги на базі технології 5G у найбільшій в Європі 5G мережі у 8 країнах.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. В Україні послугами Vodafone користуються 15,9 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

У першому кварталі 2025 року Vodafone Україна отримав чистий прибуток у розмірі 697 млн грн, що на 24% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Нещодавно Vodafone розпочав підключення базових станцій через пасивні оптичні мережі xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), які використовуються фіксованими операторами зв'язку для забезпечення швидкісного та надійного домашнього інтернету.