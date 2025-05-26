Vodafone и Huawei впервые в Украине внедрили инновационную технологию: как она работает

Компания Vodafone и Huawei реализовали первый в Украине инновационный проект по энергосбережению – платформу PowerStar 2.0, основанную на искусственном интеллекте. Это позволило оператору мобильной связи значительно снизить потребление электроэнергии на базовых станциях без потери качества связи и скорости передачи данных.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Vodafone Украина.

Как это работает?

PowerStar 2.0 – это AI-платформа, которая в режиме реального времени анализирует нагрузку на сеть, активность абонентов и автоматически отключает незадействованные ресурсы, частоты, каналы и оборудование на базовых станциях в периоды низкой активности – преимущественно ночью или в дневные часы в менее загруженных районах. Все данные обрабатываются в периметре Vodafone Украина, с этой целью компания установила дополнительные серверы.

"Энергосбережение – это не только вопрос затрат. Это вопрос устойчивости сети в кризисных ситуациях, в частности при блэкаутах. Благодаря новой технологии мы не только уменьшаем энергопотребление, но и продлеваем время автономной работы базовых станций от аккумуляторов", – прокомментировал Евгений Фрунза, технический директор Vodafone Украина.

Какие результаты

PowerStar 2.0 введен на более чем 6000 базовых станциях сети Vodafone Украина. За первый месяц экономия электроэнергии составила 6,5%, что в пересчете составляет более 12 мегаватт-часов в сутки.

Технология PowerStar уже доказала свою эффективность во многих странах мира. В частности, она была внедрена более чем на 100 000 базовых станций в более чем 20 коммерческих сетях, включая Китай, Южную Африку, Индонезию и другие страны. В этих регионах операторы мобильной связи отметили значительное снижение потребления энергии.

Так, в Польше один из операторов мобильной связи достиг экономии электроэнергии более 10% (с учетом технологии 5G), что превысило начальные ожидания. Кроме того, PowerStar получила международное признание, получив премию GSMA GLOMO в категории "Лучшая мобильная инновация для действий по климату" в 2020 году. Это свидетельствует о высоком уровне доверия технологии со стороны мирового телекоммуникационного сообщества.

"Система работает как разумный барометр сети. Она видит не только, где можно уменьшить потребление, но и контролирует влияние таких изменений на качество услуг связи для абонентов. Это динамичный процесс, который координируется искусственным интеллектом в режиме реального времени. Этот проект – пример того, как инновации могут работать на устойчивое развитие даже в очень сложных условиях. Украина – среди первых стран. базовых станций", – отмечает Си Лун, директор по маркетингу и продаже операторских решений Huawei Украина.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 15 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран. По состоянию на 20 июня 2024 года Vodafone предоставляет услуги свыше 330 миллионов абонентов мобильной связи и 21 миллионам пользователей фиксированного интернета, 17 миллионам пользователей ТВ-услуг, объединяет более 187 миллионов IoT устройств и платформ и предоставляет услуги на базе технологии 5G в крупнейшей в Европе 5G.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 1 полугодии 2024 года превысили 44 млрд грн. В Украине услугами Vodafone пользуется 15,9 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.

В первом квартале 2025 года Vodafone Украина получила чистую прибыль в размере 697 млн грн, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Недавно Vodafone приступил к подключению базовых станций через пассивные оптические сети xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), которые используются фиксированными операторами связи для обеспечения скоростного и надежного домашнего интернета.