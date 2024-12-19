70% SIM-карт Vodafone управляются автоматически: самые популярные функции

Мобильный оператор Vodafone отмечает существенный рост количества пользователей платформы My Vodafone для самостоятельного управления SIM-картами с ИоТ-тарифами. Уже более 70% карт автоматически управляется на платформе.

Об этом сообщает пресс-служба Vodafone.

Отмечается, что за последние два года мобильный оператор внедрил 15 функционалов для упрощения и автоматизации процесса управления IоT SIM-картами. Это позволяет клиентам IoT услуг эффективно использовать человеческие и материальные ресурсы.

Какие функции самые популярные

Как сообщают в Vodafone, к топ-3 наиболее популярным функциям относятся:

1. Гео функционал для IoT , позволяющий контролировать местонахождение своих устройств и, в случае несанкционированного их перемещения, получать от оператора оповещения и принимать решения, как реагировать на такое событие. Этот функционал пользуется особой популярностью среди банков из-за автоматического мониторинга терминалов. Ибо одной из актуальных на сегодняшний день потребностей является не допустить незаконное использование оборудования вне подконтрольной Украине территории.

2. Удаленная проверка статуса соединения IoT SIM-карты, которая существенно уменьшает время и расходы компаний на определение проблем со связью и их решение. Функционал позволяет проводить диагностику работы IоТ-карты и ее регистрации в сети и, при необходимости, самостоятельно и удаленно ее перезагрузить. Таким образом отпадает необходимость отправлять команду к местонахождению некорректно работающего прибора.

3. API функционал, решающий вопросы оптимизации ресурсов . Он позволяет управлять SIM-картами автоматизированно, без привлечения дополнительного персонала, а также интегрировать процесс взаимодействия с внутренними системами клиентов.

Как отмечают в компании, чтобы попасть на платформу My Vodafone IoT, необходимо войти в вебверсию .

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 15 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран. По состоянию на 20 июня 2024 года Vodafone предоставляет услуги более 330 миллионов абонентов мобильной связи и 21 миллионам пользователей фиксированного интернета, 17 миллионам пользователей ТВ-услуг, объединяет более 187 миллионов IoT устройств и платформ и предоставляет услуги на базе технологии 5G в крупнейшей в Европе 5G сети в 8 странах.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 1 полугодии 2024 года превысили 44 млрд грн. В Украине услугами Vodafone пользуется 15,9 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.

Напомним, мобильный оператор "Vodafone Украина" приступил к продаже номеров с новым кодом — 075. Они уже доступны к заказу на сайте или через приложение My Vodafone.