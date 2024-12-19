70% SIM-карток Vodafone керуються автоматично: найпопулярніші функції

Мобільний оператор Vodafone відзначає суттєве зростання кількості користувачів платформи My Vodafone для самостійного керування SIM-картками з ІоТ-тарифами. Вже більше ніж 70% карток автоматично керується на платформі.

Про це повідомляє пресслужба Vodafone.

Зазначається, що протягом останніх двох років мобільний оператор впровадив 15 функціоналів для спрощення та автоматизації процесу керування IоT SIM-картками. Це дає можливість клієнтам IoT послуг ефективно використовувати людські та матеріальні ресурси.

Які функції найпопулярніші

Як повідомляють у Vodafone, до топ-3 найпопулярніших функцій наразі належать:

1. Гео функціонал для IoT, який дозволяє контролювати місцезнаходження своїх пристроїв і, у випадку несанкціонованого їх переміщення, отримувати від оператора сповіщення та приймати рішення, як реагувати на таку подію. Цей функціонал користується особливою популярністю серед банків через автоматичний моніторинг терміналів. Бо однією з актуальних на сьогодні потреб є не допустити незаконне використання обладнання поза підконтрольною Україні територією.

2. Віддалена перевірка статусу з’єднання IoT SIM-картки, яка суттєво зменшує час і витрати компаній на знаходження проблем зі зв’язком і їх вирішення. Функціонал дозволяє проводити діагностику роботи IоТ-картки та її реєстрації в мережі і, за необхідності, самостійно та віддалено її перезавантажити. Таким чином відпадає необхідність відправляти команду до місцезнаходження некоректно працюючого приладу.

3. API функціонал, який вирішує питання оптимізації ресурсів. Він надає можливість керувати SIM-картками автоматизовано, без залучення додаткового персоналу, а також інтегрувати процес взаємодії з внутрішніми системами клієнтів.

Як зауважують в компанії, щоб потрапити на платформу «My Vodafone IoT», необхідно увійти у вебверсію.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 15 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн. Станом на 20 червня 2024 року Vodafone надає послуги понад 330 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 17 мільйонам користувачів ТВ-послуг, об’єднує понад 187 мільйонів IoT пристроїв і платформ та надає послуги на базі технології 5G у найбільшій в Європі 5G мережі у 8 країнах.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. В Україні послугами Vodafone користуються 15,9 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Нагадаємо, мобільний оператор "Vodafone Україна" розпочав продажі номерів з новим кодом - 075. Вони вже доступні до замовлення на сайті або через застосунок My Vodafone.