Таможня перейдет на цифровые стандарты ЕС: утвержден новый план развития до 2030 года

Министерство финансов утвердило Стратегический план цифрового развития Государственной таможенной службы до 2030 года. Документ предусматривает полную синхронизацию украинских таможенных систем с цифровыми платформами ЕС, ускорение таможенного оформления товаров и сокращение бумажного документооборота для бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Департамент службы Украины.

Цель и разработка плана

Подготовка Стратегического плана проходила с участием Министерства финансов Украины, экспертов Европейской Комиссии, Генерального директората по вопросам налогообложения и таможенного союза (DG TAXUD) и проекта EU4PFM.

Главная цель документа – обеспечение совместимости украинских информационных систем с системами стран ЕС для безопасного и быстрого обмена данными при импорте, экспорте и транзите.

Что изменится в работе системы

План предусматривает разработку новых и обновления существующих IT-сервисов. Изменения коснутся следующих направлений:

автоматизированной системы таможенного оформления;

системы управления рисками;

"Единого окна для международной торговли";

сервисов предварительного информирования о перемещении товаров;

систем централизованного таможенного оформления

Новые цифровые решения будут строиться по модульному принципу, позволяющему обновлять отдельные части программного обеспечения без остановки всей системы.

Последствия для бизнеса и граждан

Внедрение европейских цифровых стандартов предусматривает:

увеличение количества электронных услуг;

отказ от бумажных документов;

ускорение таможенного оформления;

упрощение взаимодействия предприятий с таможенными органами.

Для граждан реализация плана означает повышение прозрачности таможенного контроля и уменьшение времени проверки документов при пересечении границы.

Напомним, в июле Гостаможслужба на портале "Единое окно для международной торговли" запустила сервис поиска решений таможенных администраций стран ЕС по тарифной классификации товаров. Он должен помочь бизнесу сверять коды товаров с европейской практикой еще до таможенного оформления.