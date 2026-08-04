Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,15

EUR

51,64

+0,37

Наличный курс:

USD

44,85

44,70

EUR

51,65

51,41

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Таможня перейдет на цифровые стандарты ЕС: утвержден новый план развития до 2030 года

Государственная таможенная служба Украины
Таможня перейдет на цифровые стандарты ЕС /Гостаможслужба

Министерство финансов утвердило Стратегический план цифрового развития Государственной таможенной службы до 2030 года. Документ предусматривает полную синхронизацию украинских таможенных систем с цифровыми платформами ЕС, ускорение таможенного оформления товаров и сокращение бумажного документооборота для бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Департамент службы Украины.

Цель и разработка плана

Подготовка Стратегического плана проходила с участием Министерства финансов Украины, экспертов Европейской Комиссии, Генерального директората по вопросам налогообложения и таможенного союза (DG TAXUD) и проекта EU4PFM.

Главная цель документа – обеспечение совместимости украинских информационных систем с системами стран ЕС для безопасного и быстрого обмена данными при импорте, экспорте и транзите.

Что изменится в работе системы

План предусматривает разработку новых и обновления существующих IT-сервисов. Изменения коснутся следующих направлений:

  • автоматизированной системы таможенного оформления;
  • системы управления рисками;
  • "Единого окна для международной торговли";
  • сервисов предварительного информирования о перемещении товаров;
  • систем централизованного таможенного оформления

Новые цифровые решения будут строиться по модульному принципу, позволяющему обновлять отдельные части программного обеспечения без остановки всей системы.

Последствия для бизнеса и граждан

Внедрение европейских цифровых стандартов предусматривает:

  • увеличение количества электронных услуг;
  • отказ от бумажных документов;
  • ускорение таможенного оформления;
  • упрощение взаимодействия предприятий с таможенными органами.

Для граждан реализация плана означает повышение прозрачности таможенного контроля и уменьшение времени проверки документов при пересечении границы.

Напомним, в июле Гостаможслужба на портале "Единое окно для международной торговли" запустила сервис поиска решений таможенных администраций стран ЕС по тарифной классификации товаров. Он должен помочь бизнесу сверять коды товаров с европейской практикой еще до таможенного оформления.

Автор:
Татьяна Ковальчук