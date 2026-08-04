- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Таможня перейдет на цифровые стандарты ЕС: утвержден новый план развития до 2030 года
Министерство финансов утвердило Стратегический план цифрового развития Государственной таможенной службы до 2030 года. Документ предусматривает полную синхронизацию украинских таможенных систем с цифровыми платформами ЕС, ускорение таможенного оформления товаров и сокращение бумажного документооборота для бизнеса.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Департамент службы Украины.
Цель и разработка плана
Подготовка Стратегического плана проходила с участием Министерства финансов Украины, экспертов Европейской Комиссии, Генерального директората по вопросам налогообложения и таможенного союза (DG TAXUD) и проекта EU4PFM.
Главная цель документа – обеспечение совместимости украинских информационных систем с системами стран ЕС для безопасного и быстрого обмена данными при импорте, экспорте и транзите.
Что изменится в работе системы
План предусматривает разработку новых и обновления существующих IT-сервисов. Изменения коснутся следующих направлений:
- автоматизированной системы таможенного оформления;
- системы управления рисками;
- "Единого окна для международной торговли";
- сервисов предварительного информирования о перемещении товаров;
- систем централизованного таможенного оформления
Новые цифровые решения будут строиться по модульному принципу, позволяющему обновлять отдельные части программного обеспечения без остановки всей системы.
Последствия для бизнеса и граждан
Внедрение европейских цифровых стандартов предусматривает:
- увеличение количества электронных услуг;
- отказ от бумажных документов;
- ускорение таможенного оформления;
- упрощение взаимодействия предприятий с таможенными органами.
Для граждан реализация плана означает повышение прозрачности таможенного контроля и уменьшение времени проверки документов при пересечении границы.
Напомним, в июле Гостаможслужба на портале "Единое окно для международной торговли" запустила сервис поиска решений таможенных администраций стран ЕС по тарифной классификации товаров. Он должен помочь бизнесу сверять коды товаров с европейской практикой еще до таможенного оформления.