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Импортеры и экспортеры смогут проверять классификацию товаров по практике ЕС
На портале "Единое окно для международной торговли" запустили сервис поиска решений таможенных администраций стран ЕС по тарифной классификации товаров. Он должен помочь бизнесу сверять коды товаров с европейской практикой еще до таможенного оформления.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.
Речь идет о решении Binding Tariff Information, или BTI, принимаемых таможенными администрациями государств-членов Европейского Союза. Такие решения содержат описание товаров и обоснование их тарифной классификации.
Правильное определение кода продукта принципиально важно для бизнеса, поскольку от него зависят ставки пошлины, внедрение нетарифного регулирования и остальные требования таможенного законодательства.
Новый сервис позволяет искать решения по разным критериям:
- номером решения;
- периодом выдачи;
- страной, издавшей решение;
- кодом товара или диапазоном кодов;
- ключевыми словами по описанию товара;
- характеристикам и свойствам товара.
Для каждого решения пользователи могут просмотреть описание товара, его код, обоснование тарифной классификации и дополнительные материалы на языке оригинала.
В Гостаможслужбе отмечают, что доступ к практике стран ЕС позволит импортерам, экспортерам, таможенным брокерам и логистическим компаниям лучше готовить внешнеэкономические операции и уменьшить риск споров при таможенном оформлении.
Напомним, ранее Государственная таможенная служба расширила функционал чат-бота "Единого окна для международной торговли" - теперь пользователи могут получать ежедневный дайджест со статистикой таможенного оформления.