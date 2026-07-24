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Импортеры и экспортеры смогут проверять классификацию товаров по практике ЕС

таможня, зона таможенного контроля
Украинский бизнес получил доступ к таможенным решениям ЕС

На портале "Единое окно для международной торговли" запустили сервис поиска решений таможенных администраций стран ЕС по тарифной классификации товаров. Он должен помочь бизнесу сверять коды товаров с европейской практикой еще до таможенного оформления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Речь идет о решении Binding Tariff Information, или BTI, принимаемых таможенными администрациями государств-членов Европейского Союза. Такие решения содержат описание товаров и обоснование их тарифной классификации.

Правильное определение кода продукта принципиально важно для бизнеса, поскольку от него зависят ставки пошлины, внедрение нетарифного регулирования и остальные требования таможенного законодательства.

Новый сервис позволяет искать решения по разным критериям:

  • номером решения;
  • периодом выдачи;
  • страной, издавшей решение;
  • кодом товара или диапазоном кодов;
  • ключевыми словами по описанию товара;
  • характеристикам и свойствам товара.

Для каждого решения пользователи могут просмотреть описание товара, его код, обоснование тарифной классификации и дополнительные материалы на языке оригинала.

В Гостаможслужбе отмечают, что доступ к практике стран ЕС позволит импортерам, экспортерам, таможенным брокерам и логистическим компаниям лучше готовить внешнеэкономические операции и уменьшить риск споров при таможенном оформлении.

Напомним, ранее Государственная таможенная служба расширила функционал чат-бота "Единого окна для международной торговли" - теперь пользователи могут получать ежедневный дайджест со статистикой таможенного оформления.

Автор:
Татьяна Гойденко