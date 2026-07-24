Імпортери та експортери зможуть перевіряти класифікацію товарів за практикою ЄС

На порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" запустили сервіс пошуку рішень митних адміністрацій країн ЄС щодо тарифної класифікації товарів. Він має допомогти бізнесу звіряти коди товарів із європейською практикою ще до митного оформлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Йдеться про рішення Binding Tariff Information, або BTI, які ухвалюють митні адміністрації держав-членів Європейського Союзу. Такі рішення містять опис товарів та обґрунтування їхньої тарифної класифікації.

Правильне визначення коду товару важливе для бізнесу, оскільки від нього залежать ставки мита, застосування нетарифного регулювання та інші вимоги митного законодавства.

Новий сервіс дозволяє шукати рішення за різними критеріями:

номером рішення;

періодом видачі;

країною, яка видала рішення;

кодом товару або діапазоном кодів;

ключовими словами з опису товару;

характеристиками та властивостями товару.

Для кожного рішення користувачі можуть переглянути опис товару, його код, обґрунтування тарифної класифікації та додаткові матеріали мовою оригіналу.

У Держмитслужбі зазначають, що доступ до практики країн ЄС дасть змогу імпортерам, експортерам, митним брокерам і логістичним компаніям краще готувати зовнішньоекономічні операції та зменшити ризик спорів під час митного оформлення.

Нагадаємо, раніше Державна митна служба розширила функціонал чат-бота "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі" — відтепер користувачі можуть отримувати щоденний дайджест зі статистикою митного оформлення.