Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,23

44,12

EUR

51,79

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держмитслужба уточнила процедуру внесення змін до брокерських авторизацій

митниця
Держмитслужба уточнила процедуру внесення змін до брокерських авторизацій

Держмитслужба роз’яснила митним брокерам порядок внесення змін до чинних авторизацій на провадження митної брокерської діяльності. Підставою стали результати моніторингу відповідності підприємств критеріям та умовам надання таких авторизацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитслужбу.

У службі зазначили, що в частини підприємств виникають питання щодо того, як повідомляти митницю про зміни, які не впливають на дані авторизації, а також як подавати заяви про внесення змін до авторизацій у разі оновлення інформації під час діяльності компанії.

Йдеться, зокрема, про зміни, пов’язані з агентами з митного оформлення, юридичною адресою підприємства та іншими даними, зазначеними у чинній авторизації.

У таких випадках підприємствам необхідно подати заяву про внесення змін до авторизації разом із підтверджувальними документами.

У Держмитслужбі уточнили, що до запуску технічної можливості подання таких заяв через систему "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" документи слід надсилати через загальну систему документообігу на офіційну електронну адресу служби.

Державна митна служба України підбила проміжні підсумки авторизації митних брокерів у 2026 році: видано 1000 дозволів при загальній кількості у 2480 розглянутих заяв. Фактично, понад половина претендентів не змогли пройти перевірку з першого разу

Автор:
Тетяна Гойденко