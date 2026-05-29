Держмитслужба уточнила процедуру внесення змін до брокерських авторизацій

Держмитслужба роз’яснила митним брокерам порядок внесення змін до чинних авторизацій на провадження митної брокерської діяльності. Підставою стали результати моніторингу відповідності підприємств критеріям та умовам надання таких авторизацій.

У службі зазначили, що в частини підприємств виникають питання щодо того, як повідомляти митницю про зміни, які не впливають на дані авторизації, а також як подавати заяви про внесення змін до авторизацій у разі оновлення інформації під час діяльності компанії.

Йдеться, зокрема, про зміни, пов’язані з агентами з митного оформлення, юридичною адресою підприємства та іншими даними, зазначеними у чинній авторизації.

У таких випадках підприємствам необхідно подати заяву про внесення змін до авторизації разом із підтверджувальними документами.

У Держмитслужбі уточнили, що до запуску технічної можливості подання таких заяв через систему "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" документи слід надсилати через загальну систему документообігу на офіційну електронну адресу служби.

Державна митна служба України підбила проміжні підсумки авторизації митних брокерів у 2026 році: видано 1000 дозволів при загальній кількості у 2480 розглянутих заяв. Фактично, понад половина претендентів не змогли пройти перевірку з першого разу