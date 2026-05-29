Гостаможслужба уточнила процедуру внесения изменений в брокерские авторизации

Гостаможслужба разъяснила таможенным брокерам порядок внесения изменений в действующие авторизации на осуществление таможенной брокерской деятельности. Основанием явились результаты мониторинга соответствия предприятий критериям и условиям предоставления таких авторизаций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу.

В службе отметили, что у части предприятий возникают вопросы относительно того, как сообщать таможню об изменениях, не влияющих на данные авторизации, а также как подавать заявления о внесении изменений в авторизацию в случае обновления информации во время деятельности компании.

Речь идет, в частности, об изменениях, связанных с агентами по таможенному оформлению, юридическим адресом предприятия и другими данными, указанными в действующей авторизации.

В таких случаях предприятиям необходимо подать заявление о внесении изменений в авторизацию вместе с подтверждающими документами.

В Гостаможслужбе уточнили, что до запуска технической возможности подачи таких заявлений через систему "Единое окно для международной торговли" документы следует направлять через общую систему документооборота по официальному электронному адресу службы.

Государственная таможенная служба Украины подвела промежуточные итоги авторизации таможенных брокеров в 2026 году : выдано 1000 разрешений при общем количестве в 2480 рассмотренных заявлений. Фактически более половины претендентов не смогли пройти проверку с первого раза