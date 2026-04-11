У чат-боті "Єдиного вікна" з’явилася функція щоденного дайджесту оформлень

Державна митна служба розширила функціонал чат-бота "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі" — відтепер користувачі можуть отримувати щоденний дайджест зі статистикою митного оформлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.

Новий сервіс дозволяє отримувати узагальнену інформацію про власні митні оформлення, операції учасників зовнішньоекономічної діяльності, якими керує користувач, а також про залишки коштів на єдиному казначейському рахунку.

Дайджест формується автоматично та надсилається у зручний для користувача час після активації відповідної опції в налаштуваннях чат-бота в особистому кабінеті.

У митній службі зазначають, що впровадження нового інструменту є частиною цифровізації сервісів та спрямоване на підвищення прозорості і зручності взаємодії з бізнесом.

Додамо, користувачі чат-боту "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі" можуть підписатися на два нові види електронних сповіщень — про видачу сертифікатів EUR.1/EUR-MED та про доставку вантажів до митниці призначення.