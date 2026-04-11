Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

В чат-боте "Единого окна" появилась функция ежедневного дайджеста оформлений

Таможня расширила функционал чат-бота для бизнеса / Государственная таможенная служба Украины

Государственная таможенная служба расширила функционал чат-бота "Единого окна для международной торговли" — теперь пользователи могут получать ежедневный дайджест со статистикой таможенного оформления.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГМС .

Новый сервис позволяет получать обобщенную информацию о собственных таможенных оформлениях, операциях участников внешнеэкономической деятельности, которыми управляет пользователь, а также об остатках средств на едином казначейском счете.

Дайджест формируется автоматически и посылается в удобное для пользователя время после активации соответствующей опции в настройках чат-бота в личном кабинете.

В таможенной службе отмечают, что внедрение нового инструмента является частью цифровизации сервисов и направлено на повышение прозрачности и удобства взаимодействия с бизнесом.

Добавим, пользователи чат-бота "Единого окна для международной торговли" могут подписаться на два новых вида электронных уведомлений - о выдаче сертификатов EUR.1/EUR-MED и о доставке грузов в таможню назначения.

Автор:
Татьяна Гойденко