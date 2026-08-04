Митниця перейде на цифрові стандарти ЄС: затверджено новий план розвитку до 2030 року

Міністерство фінанасів затвердило Стратегічний план цифрового розвитку Державної митної служби до 2030 року. Документ передбачає повну синхронізацію українських митних систем із цифровими платформами ЄС, прискорення митного оформлення товарів та скорочення паперового документообігу для бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Депржмитслужба України.

Мета та розробка плану

Підготовка Стратегічного плану відбувалася за участю Міністерства фінансів України, експертів Європейської Комісії, Генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу (DG TAXUD) і проєкту EU4PFM.

Головна мета документа — забезпечення сумісності українських інформаційних систем із системами країн ЄС для безпечного та швидкого обміну даними під час імпорту, експорту та транзиту.

Що зміниться в роботі системи

План передбачає розробку нових та оновлення існуючих IT-сервісів. Зміни торкнуться наступних напрямів:

автоматизованої системи митного оформлення;

системи управління ризиками;

"Єдиного вікна для міжнародної торгівлі";

сервісів попереднього інформування про переміщення товарів;

систем централізованого митного оформлення.

Нові цифрові рішення будуватимуться за модульним принципом, що дозволяє оновлювати окремі частини програмного забезпечення без зупинки всієї системи.

Наслідки для бізнесу та громадян

Впровадження європейських цифрових стандартів передбачає:

збільшення кількості електронних послуг;

відмову від паперових документів;

прискорення митного оформлення;

спрощення взаємодії підприємств із митними органами.

Для громадян реалізація плану означає підвищення прозорості митного контролю та зменшення часу на перевірку документів під час перетину кордону.

Нагадаємо, у липні Держмитслужба на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" запустила сервіс пошуку рішень митних адміністрацій країн ЄС щодо тарифної класифікації товарів. Він має допомогти бізнесу звіряти коди товарів із європейською практикою ще до митного оформлення.