Таможня Украины усиливает борьбу с контрафактом: подписан меморандум с React

Государственная таможенная служба (ДМС) и международная ассоциация React договорились о сотрудничестве по борьбе с контрафактной продукцией и подписали соответствующий меморандум.

Как сообщает пресс-служба ДМС, документ подписали исполняющий обязанности главы Гостаможслужбы Сергей Звягинцев и управляющий директор международной ассоциации React Рональд Бром.

Речь идет не только о мерах, препятствующих перевозке поддельных товаров через таможенную границу Украины, но и стратегическому партнерству в создании эффективных механизмов противодействия такой деятельности. В частности, стороны планируют обмениваться информацией, проводить обучающие мероприятия для таможенников, а также внедрять действенные и актуальные методы идентификации подделок.

В ДМС добавили, что внедрение европейских механизмов контроля и международное партнерство поможет усилить экономическую защиту государства, создать условия инвестиционной привлекательности Украины, а также обеспечить сохранение здоровья нации. В ГТС уверены, что подписание меморандума станет еще одной открытой возможностью для долгосрочного сотрудничества в усилении безопасности потребителей и развитии легальной международной торговли.

Что известно о React

React – международная организация, действующая в 128 странах мира и объединяющая более 300 компаний-правовладельцев. Ее основная миссия – защита интеллектуальной собственности, борьба с контрафактной продукцией и поддержка законного бизнеса. REACT активно работает со странами ЕС, США, Великобританией, Канадой, Японией и другими государствами, внедрившими жесткие стандарты контроля международного рынка товаров.

Напомним, ранее ДМС интегрировала ИИ и систему бизнес-анализа (BI) собственной разработки в новую Автоматизированную систему управления рисками (АСУР). В ведомстве отметили, что этот подход особенно актуален в связи с грядущими законодательными изменениями относительно налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений.